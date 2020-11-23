90-е удаление Шахтера в УПЛ. Сомнительное "достижение" Жуниора Мораеса

Удаленным с поля Жуниор Мораес стал автором юбилейной, 90-й, красной карточки для игроков " Шахтера " за время выступлений донецкого клуба в УПЛ.

Первым же "горняком", который досрочно покинул поле был Сергей Погодин, еще 7 мая 1993 был удален в игре с «Таврией».

"Шахтер" стал вторым клубом, который перешел этот «красный» рубеж и к повторению всеукраинского антирекорд, который принадлежит "Карпатам", осталось одно удаление.

Екатерина Монзуль первый раз в УПЛ показала красную карточку для «горняков», она стала уже 49-м арбитром, который удалял игроков «Шахтера» в чемпионатах Украины.