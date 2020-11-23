(Анти) Герой футбольного дня. Алексей Хобленко

Глупость, конечно... В футболе нужно не только бегать за мячом и при случае пинать его. Есть еще такие понятия как работа в коллективе, поддержка командного духа, выполнение тренерских указаний и так далее. Всем этим Алексей Хобленко бездарно пренебрег в матче 10-го тура на поле "Миная". И искать оправданий не стоит. Не Кныш, и не арбитр Пасхал виновны в удалении. Виновен сам Хобленко.

Много дискуссий относительно контакта головы Хобленко с головой Кныша, но почему-то мало внимания уделяют моменту, предшествующему конфликту. В безобидной ситуации Хобленко намеренно и акцентировано сыграл рукой. Как бы выразил свое "фе" тому, что соперник владеет мячом. Это желтая карточка. А конфликт с Кнышом – вторая. Даже если бы Пасхал не оценил поведение Хобленко так строго (прямой красной), то удаление напрашивалось двумя желтыми.

Интересно другое... Что и кому хотел доказать Хобленко? Футболисты всех команд в каждом матче общаются и апеллируют к арбитру. Иногда в крайне абсурдных ситуациях. Когда-то в чемпионате Испании Луис Суарес апеллировал к судье после того, как вратарь команды-соперницы в своей штрафной сыграл... руками. На мгновение Суарес забыл о правилах и дал волю привычкам. Никто не бежал его толкать и бодать головой.

А почему Хобленко среагировал только на апелляции Кныша? После игры рукой Алексея сразу четверо игроков "Миная" (и это только то, что заметно по ТВ-картинке) поднимали руки и привлекали внимание арбитра. Так мог уже "разобраться" со всеми.

И кстати... Это не мужская борьба, как говорил после матча Хобленко. Мужская борьба – это жесткая игра плечом в плечо, корпусом в корпус, это рискованные подкаты с игрой в мяч и так далее. А то, что сделал Хобленко – элементарная глупость и неуважение к своей команде.

И в завершение стоит еще раз процитировать судейского эксперта Мирослава Ступара: "Игрок" Днепра-1 "сыграл рукой умышленно, но Пасхал еще не успел ему вынести предупреждение, как Хобленко подошел к Кнышу и сделал движение головой в направлении головы Кныша. Да, можно говорить о том, что не было удара, но был контакт, и была попытка агрессивной игры – и это тоже повод для наказания". Наказывается не только грубость, а даже попытки грубости. Поскольку все происходило перед глазами Игоря Пасхала, выбора у арбитра не было.

Для Хобленко это первая прямая красная карточка в карьере. Посмотрим, станет ли она для него уроком.