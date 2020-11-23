Рябоконь назвал несколько причин поражения от ПФК Львов

Главный тренер " Десны " Александр Рябоконь высказался о домашнее поражении от ПФК "Львов" в 10 туре УПЛ со счетом 0:1.

- Поражение 0:1, но количество моментов Вашей команды казалась достаточным ...Жаловаться можно только на реализацию?

- Все в комплексе. Моментов действительно было много. Где-то, наверное, немного не повезло, немного не хватило мастерства, в том числе в обороне.

- "Низкий блок" от "Львова" ...Насколько неудобно было играть?

- Ничего удивительного. Пространства не хватало, но и слева, и справа работали фланги, пытались раскрыть соперника. К сожалению, решающую точку поставить было некому.

- Контратака, которая привела к голу, насколько она стала для Вас неожиданной?

- Серия ошибок, сразу после не засчитанного гола ...

- Во втором тайме Вы заменили Тотовицкого. Травма?

- Он сам попросил о замене. Что-то с мышцами. Замена из-за травмы. Тяжелое поражение. Но мы принимаем как есть. Есть над чем подумать.

- Повлияла ли пауза на сборные на подготовку к этому матчу?

- Надо уже привыкнуть к такому ритму: 4 игры играем, потом пару недель отдыхаем ... К сожалению, ключевые игроки не смогли принять участие в матче: Калитвинцев, Конопля ...Имели шанс другие футболисты. Они его не использовали. Как и мы, как команда, не использовали шанс закрепиться в лидирующей группе. Тяжелое поражение. Но идем дальше.