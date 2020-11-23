Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий новичка УПЛ стал лучшим игроком 10 тура
Одни из лучших - Гармаш и вратарь ПФК "Львов"
Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, которые входят в экспертный совет и определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 10-го тура Лиги.
В состав экспертного совета этот раз входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.
Читайте такжеМинай - Днепр-1 3:2. Обзор матча и видео голов
По итогам голосования победу одержал нападающий "
Он опередил полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша и голкипера "Львова" Ореста Костика.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Популярное сейчас
- Гаттузо: Милан верит в Ибрагимовича на 100% – сейчас Златан даже сильнее, чем был 10-12 лет назад
- Златан, не останавливайся! Наполи - Милан 1:3. Видео голов и обзор матча
- Победа Ворсклы, подвиг Златана, разгром от Ливерпуля. Главные новости за 22 ноября
- Монзуль удалила Мораеса после VAR
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...