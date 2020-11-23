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Нападающий новичка УПЛ стал лучшим игроком 10 тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Одни из лучших - Гармаш и вратарь ПФК "Львов"

Нападающий новичка УПЛ стал лучшим игроком 10 тура
Новина українською

Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, которые входят в экспертный совет и определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 10-го тура Лиги.

В состав экспертного совета этот раз входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

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По итогам голосования победу одержал нападающий "Миная" Анатолий Нуриев.

Он опередил полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша и голкипера "Львова" Ореста Костика.

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В статье: Денис Гармаш ФК Минай Анатолий Нуриев Лучший игрок тура УПЛ Минай Орест Костик
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Источник:
УПЛ

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