Наставник ПФК Львов: Гол не спонтанный, мы договаривались с Грисьо

Виталий Шумский, главный тренер ПФК " Львов ", прокомментировал выездную победу сине-золотых львов над "Десной" (1:0) в 10 туре УПЛ.

- Залогом успеха является коллектив. Мы договаривались с ребятами, что если будем друг за друга - все будет хорошо. На этот раз нам улыбнулась фортуна. Я сказал ребятам: "Если мы превращаемся в сплоченный коллектив, то и Фортуна будет на нашей стороне".

- Второй тайм, как я понимаю, тяжелее для вашей команды, чем первый? ..

- Конечно, тяжелее. Вы же видели ...Я, в первую очередь, хотел поблагодарить наших болельщиков. Нам сейчас очень трудно, но мы небольшими шагами движемся вперед. Спасибо за поддержку. Хотя болельщиков здесь и нет, но мы чувствуем эту поддержку.

- Две победы в трех матчах. Наверное, тренерская изменение тоже повлияло. Что Вы сделали с командой?

- О себе я не могу говорить, но, в первую очередь, мы стараемся сплотить коллектив. Да, нам еще нужно работать над тактикой, но мы движемся в верном направлении.

-Захаркив дебютировал за Вашу команду. Вы его заменили в начале второго тайма. Не хватает физических кондиций?

- Да конечно. Он не проходил сбора с командой. Мы знали, что он сыграет 55-60 минут.

- После этой замены Вы перестроили игру команды. Ориентировались на удержание счета?

- Да, мы знали, что последние минуты будут очень тяжелые. Перестроились на игру в три центральных защитника.

- Гол Грисьо. Мы разговаривали с Максимом, он говорит, что не помнит, как забил...

- Я помню. Очень хорошо сыграл, мастерски выполнил. Мы так и договаривались, что он где-то в те зоны должен открываться.

- То есть Вы понимали, что "Десна" может иметь пробелы именно в этих зонах?

- Можно сказать, что да. Гол - не спонтанный.