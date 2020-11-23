Результат несмотря на травмы игроков основы: объявлен лучший тренер 10 тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу объявило лауреатом 10-го игрового дня в номинации "Тренер тура" УПЛ наставника полтавской " Ворсклы " Юрия Максимова.

Его подопечные нанесли разгромное поражение "Колосу" (3:0), сохранили третье место и сократили отставание от грандов.

Перерыв в плотном соревновательном графике на неделю сборных имеет свою специфику. Через паузу в матчах и увеличение количества тренировок или нагрузок на них начинается травматизм. Это произошло и с "Ворсклой", которая последовательно потеряла из-за повреждения защитников Сапая и Опанасенко, полузащитника Васина, форварда Кулача. В лазарете оказались основной вратарь Ризнык и защитник Семилет. Не мог принять участие в игре универсал Татарков. Это контрастировало со стабильным кадровым положением у соперника.

По сравнению с предыдущим матчем - против "Зари" (0:0 на выезде в 9-м туре), проведено единую рокировку. Вратаря Ризныка сменил более опытный Ткаченко.

В этом году полтавский тренерский штаб успешно освоил и внедрил тактическую схему с тремя центральными защитниками. Это соответствует современным тенденциям - сразу несколько клубов экспериментируют с такой формацией, в том числе и "Колос", который также против "Ворсклы" сыграл в таком варианте ведения игры (5-4-1 против 5-3-2). План на игру хозяев сработал - соперникам пришлось проводить замены не по позиции, а ставить более открытую схему, что давало возможность горожанам удачно сыграть по счету и закрепить свое преимущество.