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Результат несмотря на травмы игроков основы: объявлен лучший тренер 10 тура УПЛ

Премьер-лига
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Победа над "Колосом"

Результат несмотря на травмы игроков основы: объявлен лучший тренер 10 тура УПЛ
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу объявило лауреатом 10-го игрового дня в номинации "Тренер тура" УПЛ наставника полтавской "Ворсклы" Юрия Максимова.

Его подопечные нанесли разгромное поражение "Колосу" (3:0), сохранили третье место и сократили отставание от грандов.

Перерыв в плотном соревновательном графике на неделю сборных имеет свою специфику. Через паузу в матчах и увеличение количества тренировок или нагрузок на них начинается травматизм. Это произошло и с "Ворсклой", которая последовательно потеряла из-за повреждения защитников Сапая и Опанасенко, полузащитника Васина, форварда Кулача. В лазарете оказались основной вратарь Ризнык и защитник Семилет. Не мог принять участие в игре универсал Татарков. Это контрастировало со стабильным кадровым положением у соперника.

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По сравнению с предыдущим матчем - против "Зари" (0:0 на выезде в 9-м туре), проведено единую рокировку. Вратаря Ризныка сменил более опытный Ткаченко.

В этом году полтавский тренерский штаб успешно освоил и внедрил тактическую схему с тремя центральными защитниками. Это соответствует современным тенденциям - сразу несколько клубов экспериментируют с такой формацией, в том числе и "Колос", который также против "Ворсклы" сыграл в таком варианте ведения игры (5-4-1 против 5-3-2). План на игру хозяев сработал - соперникам пришлось проводить замены не по позиции, а ставить более открытую схему, что давало возможность горожанам удачно сыграть по счету и закрепить свое преимущество.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
ВОТФ

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