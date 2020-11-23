Хавбек Колоса призвал команду не делать трагедии из поражения Ворскле

Накануне в 10 туре УПЛ " Колос " на выезде в Полтаве уступил "Ворскле" со счетом 0:3.

Центральный полузащитник ковалевцев Андрей Богданов в разговоре с ТК Футбол прокомментировал поражение.

Победили они заслуженно, если так смотреть. Будем разбирать ошибки, в себе разбираться.

Сядем, обсудим. С этого большой трагедии делать не стоит, надо двигаться дальше.