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Хавбек Колоса призвал команду не делать трагедии из поражения Ворскле
Три безответных гола
Накануне в 10 туре УПЛ "
Центральный полузащитник ковалевцев Андрей Богданов в разговоре с ТК Футбол прокомментировал поражение.
Победили они заслуженно, если так смотреть. Будем разбирать ошибки, в себе разбираться.
Сядем, обсудим. С этого большой трагедии делать не стоит, надо двигаться дальше.
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Источник:Великий футбол
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