  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Колоса призвал команду не делать трагедии из поражения Ворскле
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Колоса призвал команду не делать трагедии из поражения Ворскле

Премьер-лига
(1 голосов)

Три безответных гола

Хавбек Колоса призвал команду не делать трагедии из поражения Ворскле
Новина українською

Накануне в 10 туре УПЛ "Колос" на выезде в Полтаве уступил "Ворскле" со счетом 0:3.

Центральный полузащитник ковалевцев Андрей Богданов в разговоре с ТК Футбол прокомментировал поражение.

Победили они заслуженно, если так смотреть. Будем разбирать ошибки, в себе разбираться.

Сядем, обсудим. С этого большой трагедии делать не стоит, надо двигаться дальше.

Читайте такжеВорскла - Колос 3:0. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...