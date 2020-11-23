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Хобленко о своем удалении: Я Кныша не бил, просто хотел поговорить по-мужски

Премьер-лига
(1 голосов)

Договорился до красной карточки

Хобленко о своем удалении: Я Кныша не бил, просто хотел поговорить по-мужски
Новина українською

Форвард "Днепра-1" Алексей Хобленко прокомментировал свое удаление в матче 10-го тура УПЛ с "Минаем" (2:3), в котором нападающий днепрян заработал удаление после удара игрока "Миная" Даниила Кныша в неигровом эпизоде.

"Хочу извиниться перед командой и нашими болельщиками. Возможно, я где-то неправильно сыграл и не справился с эмоциями. Но я соперника не бил и никакого удара не было. Я просто подошел к Кнышу и хотел поговорить с ним, почему это он кричал на судью. Просто хотел поговорить с ним по-мужски.

Футбол – это мужской вид спорта, а падать в таких моментах... Я его вообще не бил, даже не дотронулся. Такие ситуации могут происходить на каждой минуте", - сказал форвард "Днепра-1".

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В статье: Алексей Хобленко ФК Минай СК Днепр-1 Даниил Кныш
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Tom Valentine (Bolintci)
23.11.2020 в 17:47
Быдло - оно во всем быдло.
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+1
0
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DynamoKiyv (Київ)
23.11.2020 в 17:43
Просто дурак.
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.11.2020 в 16:23
Книш звичайно малював.. Але спроба удару як і удар також карається червоною. А Книшу треба було показати жовту за симуляцію. От тоді арбітр був би правий.
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+3
-5
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Spokoyno (Киев)
23.11.2020 в 17:26
Можете і розумні речи писати... Так руки, ноги чи голову "розпускати це неподобство, але ЗАДРАЛИ ці майстри домалювати дотик у кроваве вбивство І тут ... ніхто не гарантує, що цей футболіст, що вчора бажав просто поспілкуватися "по-чоловічому" завтра сам не впаде від дотику і буде битися у передсмертних судорогах, намагаючись хоч щось "заробити". Штрафний, картку
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+2
0
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Кююмалайнен (Київ)
23.11.2020 в 16:23
Добавь: "Мне сказали самоустраниться на матч с "Шахтером", обещали помочь материально..."
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+3
-2
ukatan (Харьковская обл.)
23.11.2020 в 17:38
Ну да. Хобленко для Днепра что Месси для Барселоны.
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+2
-1


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