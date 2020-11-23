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Хобленко о своем удалении: Я Кныша не бил, просто хотел поговорить по-мужски
Договорился до красной карточки
Форвард "Днепра-1" Алексей Хобленко прокомментировал свое удаление в матче 10-го тура УПЛ с "Минаем" (2:3), в котором нападающий днепрян
"Хочу извиниться перед командой и нашими болельщиками. Возможно, я где-то неправильно сыграл и не справился с эмоциями. Но я соперника не бил и никакого удара не было. Я просто подошел к Кнышу и хотел поговорить с ним, почему это он кричал на судью. Просто хотел поговорить с ним по-мужски.
Футбол – это мужской вид спорта, а падать в таких моментах... Я его вообще не бил, даже не дотронулся. Такие ситуации могут происходить на каждой минуте", - сказал форвард "Днепра-1".
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