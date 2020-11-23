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Шевчук: Ворскла прогрессирует, а Колос забарахлил, будто комбайн сломался
Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире канала "Футбол" поделился мнением о матче 10-го тура УПЛ
"Встретились две команды, которые претендуют на Лигу Европы. Видим, что разница очень большая: "Ворскла" дальше прогрессирует, а "Колос" забарахлил, будто комбайн сломался. Команде нужно очень серьезно обдумать свои действия, потому что какая-то деградация идет", - заявил Шевчук.
Напомним, что после 10 туров "Ворскла" идет на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, а "Колос" – на 5-м.
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Источник:ТК Футбол
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