Шевчук: Ворскла прогрессирует, а Колос забарахлил, будто комбайн сломался

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире канала "Футбол" поделился мнением о матче 10-го тура УПЛ "Ворскла" – "Колос" 3:0.

"Встретились две команды, которые претендуют на Лигу Европы. Видим, что разница очень большая: "Ворскла" дальше прогрессирует, а "Колос" забарахлил, будто комбайн сломался. Команде нужно очень серьезно обдумать свои действия, потому что какая-то деградация идет", - заявил Шевчук.

Напомним, что после 10 туров "Ворскла" идет на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, а "Колос" – на 5-м.