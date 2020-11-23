  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сидорчук и Цыганков сдали отрицательные тесты, но в матче с Барселоной не сыграют
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сидорчук и Цыганков сдали отрицательные тесты, но в матче с Барселоной не сыграют

Премьер-лига
(2 голосов)

К матчу с каталонцами готовятся те же футболисты, что играли с Ингульцом

Сидорчук и Цыганков сдали отрицательные тесты, но в матче с Барселоной не сыграют
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о состоянии здоровья некоторых игроков киевлян перед матчем 4-го утра с "Барселоной".

"Сидорчук и Цыганков только вчера получили негативные тесты. В лучшем случае, Цыганков в субботу сыграет с "Ворсклой". Сидорчук же дисквалифицирован.

У нас работают всё те же 13 футболистов, которые с играли "Ингульцом". Никто к этой обойме не добавился. Но хорошо, что и новых потерь у нас тоже нет. Так что готовимся к матчу с "Барселоной" в таком же составе, в котором мы готовились к матчу с "Ингульцом", - сказал Луческу.

Напомним, что матч "Динамо" – "Барселона" состоится во вторник 24 ноября и начнется в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Барселона Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Подолье)
23.11.2020 в 18:50
А чего Сидорчук дисквалифицирован? Он уже пропустил игру с Барсой первую игру за удаление за две жёлтые с Фради...
Ответить
0
0
djumba (Мелитополь)
23.11.2020 в 18:54
На Ворсклу он дисквалифицирован
Ответить
0
0
Tom Valentine (Bolintci)
23.11.2020 в 19:33
Какой полезный игрок...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...