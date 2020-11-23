Сидорчук и Цыганков сдали отрицательные тесты, но в матче с Барселоной не сыграют

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал о состоянии здоровья некоторых игроков киевлян перед матчем 4-го утра с "Барселоной".

"Сидорчук и Цыганков только вчера получили негативные тесты. В лучшем случае, Цыганков в субботу сыграет с "Ворсклой". Сидорчук же дисквалифицирован.

У нас работают всё те же 13 футболистов, которые с играли "Ингульцом". Никто к этой обойме не добавился. Но хорошо, что и новых потерь у нас тоже нет. Так что готовимся к матчу с "Барселоной" в таком же составе, в котором мы готовились к матчу с "Ингульцом", - сказал Луческу.

Напомним, что матч "Динамо" – "Барселона" состоится во вторник 24 ноября и начнется в 22:00.