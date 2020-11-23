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Сидорчук и Цыганков сдали отрицательные тесты, но в матче с Барселоной не сыграют
К матчу с каталонцами готовятся те же футболисты, что играли с Ингульцом
Главный тренер "
"Сидорчук и Цыганков только вчера получили негативные тесты. В лучшем случае, Цыганков в субботу сыграет с "Ворсклой". Сидорчук же дисквалифицирован.
У нас работают всё те же 13 футболистов, которые с играли "Ингульцом". Никто к этой обойме не добавился. Но хорошо, что и новых потерь у нас тоже нет. Так что готовимся к матчу с "Барселоной" в таком же составе, в котором мы готовились к матчу с "Ингульцом", - сказал Луческу.
Напомним, что матч "Динамо" – "Барселона" состоится во вторник 24 ноября и начнется в 22:00.
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