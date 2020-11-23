Шумский вернул Львов с того света. О чём говорить после десятого тура УПЛ

"Руху" нужно свести ротацию к минимуму

Десять туров - это не такой большой период в национальном чемпионате, как может показаться. Понятно, оставляет свой след эпоха коронавируса, но всё равно удивляет, что новичок УПЛ не может стабилизировать состав. Только двое из всех использованных Иваном Федыком участвовали в каждой игре - Юрий Климчук и Ростислав Русин. Но даже они по ходу двух и пяти соответственно встреч покидали поле ещё до финального свистка.

Помимо известных проблем с нападением (а меньше "Руха" в текущем сезоне забивает только "Львов", но - что удивительно - это ему не мешает идти выше в таблице), у "жёлто-чёрных" прослеживаются трудности с игровым тонусом футболистов. Постоянная ротация однозначно не приводит ни к чему хорошему. Что ищет Иван Федык? И ответил ли он в этих пертурбациях хоть на какой-то вопрос для себя? Александр Рыженко

Шумский вернул "Львов" с того света и должен продолжать работать с ним

Главная сенсация тура - победа "Львова" над "Десной", который, благодаря своему подвигу, а именно такое пафосное слово подходит больше всего, смог покинуть зону вылета. Виталий Шумский за три матча успел сделать больше, чем его предшественник Цецадзе за 12, вытянув львовский клуб с того света и вернув в борьбу за выживание.

Заслужил ли он остаться тренером на постоянной основе, избавившись от приставки "и.о."? Давайте порассуждаем.

Первое - появился результат. Две победы в трех матчах при новом тренере - показатели достойные, если не сказать больше. Причем, "львы" обыграли не кого-нибудь, а "Ворсклу" и "Десну" - команды, которые до матча с "сине-золотыми" шли на третьем месте.

Что с качеством игры? Оно также улучшилось, или, если говорить точнее, тактика стала понятнее. Новый тренер не строит из себя гениального стратега от мира футбола, а требует от своих подопечных простых вещей - надежность в обороне и реализация своих немногочисленных моментов. Никакого высокого прессинга и прочего, нынешний "Львов" - это про другое. Верят в Шумского и сами футболисты, ведь по-другому их старания и уровень самоотдачи объяснить сложно.

Конечно, эйфория от смены тренера скоро закончится, и после этого мы сможем узнать, каков в реальности уровень Шумского как наставника, а не кризис-менеджера, но пока констатируем: Виталий Иванович заслужил продолжать работать с львовянами. Судя по его интервью, он не привык ловить звезд с неба, а просто старается честно выполнять свою работу. Нам остается только за этим наблюдать. Георгий Грошев

"Динамо" тратит ровно столько усилий, сколько нужно для лидерства в УПЛ

Киевляне провалили матч с "Шахтёром" перед международной паузой, поэтому пошли разговоры о таланте Луческу, а также справедливости нынешней первой строчки "бело-синих". Но уже после десятого тура удалось нарастить преимущество над главным конкурентом ещё на два балла, доведя общий перевес до трёх очков.

Понятно, это не Шотландия, где уже сейчас "Рейнджерс" везёт "Селтику" одиннадцать очков. Но это хотя бы какой-то задел, потому что, например, в прошлом сезоне киевляне на данном этапе сезона уже отставали на десять баллов.

Победы киевлян в текущем чемпионате не всегда убедительные. Проигрывали по ходу игры "Днепру-1", "Александрия" сама раскисла после провального дебюта, неплохое сопротивление оказали оба львовских коллектива. Но нынешних усилий хватает, чтобы пока быть номером один в УПЛ.

Станет ли "Динамо" чемпионом? Ещё рано отвечать. Но тот факт, что тренерский штаб удачно находит баланс между чемпионатом и еврокубками должен радовать. Пускай в Лиге чемпионов пока мало что получается, зато в чемпионате есть лидерство и оптимизм. Александр Рыженко

Василий Кобин проявляет себя как хороший мотиватор

Среди многих болельщиков фразы вроде "чтобы глаза горели" обычно имеют негативный оттенок. У нас это воспринимается как банальное оправдание низкого мастерства. И часто это действительно так, но есть одно но. Футбол - это все равно об эмоциях. Это игра, где жажда победы, умение получить наслаждение от самого процесса в итоге склоняет чаши весов в противостоянии соперников равных по классу.

В матче "Минай" - "Днепр-1" был фаворит - гостевая команда, несмотря на отсутствие тренера и несколько потерь из-за коронавируса. Кадровый подбор днепрян на порядок выше - воспитанники академии "Динамо" и "Шахтера", легионеры, игроки различных сборных. "Минай" сейчас может ответить лишь приглашением таких опытных игроков, как Кожанов, Ткачук, Шиндер и ноунеймов. Поэтому по логике победа должна была быть за "Днепром-1".

Но вдохновение закарпатцев нивелировало номинальное преимущество гостей. И это не был тот случай, когда за весь матч красной нитью проходит "борьба на каждом клочке поля и выжидания чужой ошибки". Наоборот - "Минай" играл раскованно, смело и этим откровенно удивил "Днепр-1". А кто главный создатель командного настроя? Правильно - тренер.

Василий Кобин заслуживает того, чтобы отметить его работу с подопечными. "Минай" не развалился после быстрого пропущенного гола и сумел предстать в другом образе после в целом неудачного первого тайма. Как следствие, этот поединок действительно выглядел как продукт высшего дивизиона. Александр Сапожников

"Ворскла" показала прекрасный футбол против "Колоса". Для третьей команды лиги - это хороший результат

Продолжаю придерживаться той точки зрения, о которой уже говорил ранее. "Ворскле" по силам бороться за большее, чем место в групповом этапе Лиги Европы. Это непросто, но потенциал команды и тренерского штаба вместе с психологической стойкостью могут это доказать. К тому же, возможности включиться в борьбу дарят конкуренты, ведь "Динамо" больше половины второго круга играть на выезде, а "Шахтёр" неясно, когда закончит перестройку.

Казалось бы - цепляйся с такими вялыми грандами за место в главном турнире всей жизни.

Однако, видимо, опять не сейчас. Нет стабильности. Полтавчане выдали великолепный футбол против "Колоса", но перед этим их хватило только на тайм с "Зарёй", а также провалились со "Львовом". До конца года у "Ворсклы" ещё три матча. Это три финала. Не только в борьбе за то, чтобы прыгнуть выше головы, но и хотя бы нарастить отрыв от конкурентов в борьбе за третью строчку. Весной каждый балл будет очень важен. Александр Рыженко

"Шахтеру" нельзя терять очки до конца первого круга

Если верить статистике, в большинстве случаев, команда, которая на зимнюю спячку уходит в качестве лидера, весной свое преимущество не упускает и завоевывает золото чемпионата. В последний раз сломать систему удалось "Динамо" в 2016-м, которое уступало "Шахтеру" по итогам первого круга, но после столичная команда воспользовалась неудачами соперника, став чемпионом. В этом сезоне все идет к тому, что киевляне уйдут на перерыв в качестве лидера.

"Горняки", потеряв очки в матче с "Александрией", позволили главному оппоненту оторваться на три пункта, которые не так просто будет отыграть за оставшееся до перерыва время. "Шахтеру" осталось сыграть три раза, и Каштру нужно очень постараться, чтобы его команда очков больше не теряла. С одной стороны, можно сказать, что им играть против не самых сильных команд ("Ингулец", "Минай" и "Днепр-1"), но в этом сезоне действующий чемпион умеет удивлять. А чаще, даже разочаровывать.

Игру с "Александрией" донецкий клуб также не запишет себя в актив, и дело здесь не в упущенной победе, а скорее в неумении играть против команд с более-менее грамотной обороной. У "Шахтера" сейчас много игровых проблем, а расписание не позволяет даже думать о передышке. Впереди - вояж в Германию, где нужно брать реванш за разгром в Киеве 0:6. Вот только способны ли теперешние "горняки" на это? Георгий Грошев