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Леоненко: Не знаю, как судьи определяют вне игры. Ингулец забил Динамо нормальный гол

Премьер-лига
(2 голосов)

Слово экспертам

Леоненко: Не знаю, как судьи определяют вне игры. Ингулец забил Динамо нормальный гол
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал победу киевлян в матче 10-го тура УПЛ с Ингульцом (2:0).

"В случае с голом "Ингульца", рука Караваева не считается, что она ближе к воротам. Получается так, что по голове определяли. Как по мне, нормальный гол и мог бы быть неприятным для "Динамо".

Мне игра не понравилась с обеих сторон, но это понятно, после сборной все команды плохо играют. Я вот не знаю, как судьи определяют вне игры: по телу считают, по плечу, по голове?", - заявил Леоненко.

Леоненко: Не знаю, как судьи определяют вне игры. Ингулец забил Динамо нормальный гол - изображение 1
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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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DynamoKiyv (Київ)
23.11.2020 в 23:40
Стыдно, должно быть этой лысой чучеле. Ладно те эксперды-лизуны, ты то футболист бывший. А не знание правил говорит о том, что очень и очень тупой.
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мы за динамо (киев)
23.11.2020 в 23:27
я теж такі офсайди не розумію.
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ПетроФ (Луцьк)
23.11.2020 в 23:10
оце п'яне мурло ще і експерт на футболах. міг би хоч з Вацком порадитись спершу
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