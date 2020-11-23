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Леоненко: Не знаю, как судьи определяют вне игры. Ингулец забил Динамо нормальный гол
Слово экспертам
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал
"В случае с голом "Ингульца", рука Караваева не считается, что она ближе к воротам. Получается так, что по голове определяли. Как по мне, нормальный гол и мог бы быть неприятным для "Динамо".
Мне игра не понравилась с обеих сторон, но это понятно, после сборной все команды плохо играют. Я вот не знаю, как судьи определяют вне игры: по телу считают, по плечу, по голове?", - заявил Леоненко.
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