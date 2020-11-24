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Кривцов: У меня черно-оранжевое сердце. А с другой стороны сине-желтое
Сергей Кривцов ответил на несколько неудобных вопросов
Защитник "Шахтера" и сборной Украины
- Самый большой контракт за твою карьеру?
– Еще будет.
- Предлагали ли тебе сменить спортивное гражданство?
– Раз предлагали.
- Кто?
– Не буду называть.
- На сколько больше денег тебе должны предложить, чтобы ты без раздумий сменил клуб?
– Меня все устраивает. Но в дальнейшем посмотрим.
- Ты патриот клуба.
– У меня сердце черно-оранжевое. А с другой стороны сине-желтое.
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Источник:Провокатор
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
24.11.2020 в 01:02
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