Кривцов: У меня черно-оранжевое сердце. А с другой стороны сине-желтое

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов ответил на несколько неудобных вопросов.

- Самый большой контракт за твою карьеру?

– Еще будет.

- Предлагали ли тебе сменить спортивное гражданство?

– Раз предлагали.

- Кто?

– Не буду называть.

- На сколько больше денег тебе должны предложить, чтобы ты без раздумий сменил клуб?

– Меня все устраивает. Но в дальнейшем посмотрим.

- Ты патриот клуба.

– У меня сердце черно-оранжевое. А с другой стороны сине-желтое.