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Кривцов: У меня черно-оранжевое сердце. А с другой стороны сине-желтое

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей Кривцов ответил на несколько неудобных вопросов

Кривцов: У меня черно-оранжевое сердце. А с другой стороны сине-желтое
Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов ответил на несколько неудобных вопросов.

- Самый большой контракт за твою карьеру?

– Еще будет.

- Предлагали ли тебе сменить спортивное гражданство?

– Раз предлагали.

- Кто?

– Не буду называть.

- На сколько больше денег тебе должны предложить, чтобы ты без раздумий сменил клуб?

– Меня все устраивает. Но в дальнейшем посмотрим.

- Ты патриот клуба.

– У меня сердце черно-оранжевое. А с другой стороны сине-желтое.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
24.11.2020 в 01:02
Конечно -когда вместо донецкой помойки живешь в Киеве то да -А потом с бабками в Ростов или к Ахметову в Броазилию
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