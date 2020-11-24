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Цыганык: Супряга в Милане - это абсолютный фейк

Премьер-лига
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Сорвался такой трансфер

Цыганык: Супряга в Милане - это абсолютный фейк
Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что слухи об интересе "Милана" к форварду "Динамо" Владиславу Супряге не соответствуют действительности.

"О Супряге в "Милане". Это абсолютный фейк. "Милан" не интересовался Супрягой и не собирался выходить на "Динамо" с предложением в 7 илн евро. Это все работа людей, которые находятся за пределами футбольного поля.

Учитывая то, как сейчас в итальянском клубе играет Ибрагимович, Златан еще лет 5 сможет выступать на высоком уровне. На киевское "Динамо" "Милан" по Супряге не выходил", - сказал Цыганык.

Напомним, что летом Супрягу активно торговала "Болонья", однако итальянский клуб не смог потянуть запросы киевлян, которые хотели за форварда 15 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Милан Владислав Супряга
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Источник:
football hub

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
24.11.2020 в 01:05
Вот в Болонию и нужно Супряру отправить даже за 10 МЛН..т.к. больше он сейчас и не стоит.Вот там если раскроется , его нетолько Милан ,но Реал или Барса захотят..Пока он в ДинамоК роста не будит.
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