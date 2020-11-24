Цыганык: Супряга в Милане - это абсолютный фейк

Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что слухи об интересе "Милана" к форварду "Динамо" Владиславу Супряге не соответствуют действительности.

"О Супряге в "Милане". Это абсолютный фейк. "Милан" не интересовался Супрягой и не собирался выходить на "Динамо" с предложением в 7 илн евро. Это все работа людей, которые находятся за пределами футбольного поля.

Учитывая то, как сейчас в итальянском клубе играет Ибрагимович, Златан еще лет 5 сможет выступать на высоком уровне. На киевское "Динамо" "Милан" по Супряге не выходил", - сказал Цыганык.

Напомним, что летом Супрягу активно торговала "Болонья", однако итальянский клуб не смог потянуть запросы киевлян, которые хотели за форварда 15 млн евро.