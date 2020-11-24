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Цыганык: Супряга в Милане - это абсолютный фейк
Сорвался такой трансфер
Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что слухи
"О Супряге в "Милане". Это абсолютный фейк. "Милан" не интересовался Супрягой и не собирался выходить на "Динамо" с предложением в 7 илн евро. Это все работа людей, которые находятся за пределами футбольного поля.
Учитывая то, как сейчас в итальянском клубе играет Ибрагимович, Златан еще лет 5 сможет выступать на высоком уровне. На киевское "Динамо" "Милан" по Супряге не выходил", - сказал Цыганык.
Напомним, что летом Супрягу активно торговала "Болонья", однако итальянский клуб не смог потянуть запросы киевлян, которые хотели за форварда 15 млн евро.
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