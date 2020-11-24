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Александр Бабич по итогам 10 тура отметил полузащитника Динамо
Результативные действия в игре с "Ингульцом"
Экс-тренер "Черноморца" и "Мариуполя" Александр Бабич поделился впечатлениями с ТК Футбол об игре полузащитника "
В той игре хавбек отличился голом и результативным пасом.
У Гармаша хороший уровень. К нему, если учесть непростой характер Дениса, нужно просто найти правильный подход. Луческу решил доверить Гармашу место в основе, предоставить ему возможность выйти и доказать, что он еще способен на многое.
Денис ведь не мальчик - опыта хоть отбавляй ... В "Динамо" все были рады, что Гармаш забил, так как полтора года он не мог поразить ворота соперника. Этот успех придаст ему уверенности.
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