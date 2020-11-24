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Александр Бабич по итогам 10 тура отметил полузащитника Динамо

Премьер-лига
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Результативные действия в игре с "Ингульцом"

Александр Бабич по итогам 10 тура отметил полузащитника Динамо
Новина українською

Экс-тренер "Черноморца" и "Мариуполя" Александр Бабич поделился впечатлениями с ТК Футбол об игре полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша в матче 10 тура УПЛ с "Ингульцом" (2:0).

В той игре хавбек отличился голом и результативным пасом.

У Гармаша хороший уровень. К нему, если учесть непростой характер Дениса, нужно просто найти правильный подход. Луческу решил доверить Гармашу место в основе, предоставить ему возможность выйти и доказать, что он еще способен на многое.

Денис ведь не мальчик - опыта хоть отбавляй ... В "Динамо" все были рады, что Гармаш забил, так как полтора года он не мог поразить ворота соперника. Этот успех придаст ему уверенности.

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В статье: Денис Гармаш Мирча Луческу Динамо (Киев) Александр Бабич Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТК Футбол

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