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Эксперт из голов в ворота Шахтеру в УПЛ. Хавбек забивает горнякам 4 сезона подряд

Премьер-лига
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Больше - только у Матеуса

Эксперт из голов в ворота Шахтеру в УПЛ. Хавбек забивает горнякам 4 сезона подряд
Новина українською

Атакующий хавбек "Александрии" Евгений Банада в матче 10 тура УПЛ с "Шахтером" (1:1) забил 20-й мяч в чемпионатах Украины.

Он стал первым игроком "Александрии", который достиг этого рубежа. Наибольшее количество автографов он поставил именно в воротах "горняков" - 5.

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Банада забивает "Шахтеру" уже в четвертом чемпионате подряд.

Большую стабильность в этом плане в УПЛ демонстрировал только бразильский легионер "Днепра" Матеус, который забивал дончанам в 5 сезонах подряд.

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В статье: Матеус Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ Евгений Банада статистика Днепр
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Источник:
sport.ua

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