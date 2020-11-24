Эксперт из голов в ворота Шахтеру в УПЛ. Хавбек забивает горнякам 4 сезона подряд

Атакующий хавбек " Александрии " Евгений Банада в матче 10 тура УПЛ с "Шахтером" (1:1) забил 20-й мяч в чемпионатах Украины.

Он стал первым игроком "Александрии", который достиг этого рубежа. Наибольшее количество автографов он поставил именно в воротах "горняков" - 5.

Банада забивает "Шахтеру" уже в четвертом чемпионате подряд.

Большую стабильность в этом плане в УПЛ демонстрировал только бразильский легионер "Днепра" Матеус, который забивал дончанам в 5 сезонах подряд.