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Эксперт из голов в ворота Шахтеру в УПЛ. Хавбек забивает горнякам 4 сезона подряд
Больше - только у Матеуса
Атакующий хавбек "
Он стал первым игроком "Александрии", который достиг этого рубежа. Наибольшее количество автографов он поставил именно в воротах "горняков" - 5.
Банада забивает "Шахтеру" уже в четвертом чемпионате подряд.
Большую стабильность в этом плане в УПЛ демонстрировал только бразильский легионер "Днепра" Матеус, который забивал дончанам в 5 сезонах подряд.
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Источник:sport.ua
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