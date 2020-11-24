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В перерыве матча с Рухом Остап Маркевич устроил жесткий разговор со своими игроками
По телефону
Олег Кудрик, вратарь "
Тренер вышел на связь после первого тайма по громкоговорителю. Немного нам ...высказал, что нужно прибавить в скорости, движения добавить, агрессии, потому что вышли на поле сонные.
Как следствие, сразу оба фланга забегали лучше.
Напомним, что действиями "азовцев" в матче руководил ассистент Маркевича Александр Иванов. Главный тренер не мог быть на матче, потому что накануне сдал положительный тест на COVID-19.
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