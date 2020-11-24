  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вратарю Миная из-за столкновения в матче с Днепр-1 наложили 7 швов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарю Миная из-за столкновения в матче с Днепр-1 наложили 7 швов

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще до завершения поединка он вернулся с ужгородской больницы на "Авангард"

Вратарю Миная из-за столкновения в матче с Днепр-1 наложили 7 швов
Новина українською

Голкипер "Миная" Андрей Попович после столкновения со своим партнером по команде Миславом Матичем в игровом эпизоде ​​в матче 10 тура УПЛ с "Днепром-1" (3:2) оказался на газоне - вратаря пришлось менять на Антона Каниболоцкого и везти в больницу.

После матча Попович рассказал о том, как себя чувствует.

До госпитализации, к счастью, дело не дошло. Мы с Матичем хотели ликвидировать острый прорыв Назаренко и столкнулись. Пришлось вызывать карету "скорой помощи". В больнице мне наложили 7 швов на рваные раны задней поверхности бедра.

Когда на той же карете "скорой помощи" меня привезли обратно на стадион "Авангард", то я еще увидел, как в компенсированное время "Днепр-1" реализовал пенальти. Но главное, что "Минай" получил важную победу.

Читайте такжеМинай - Днепр-1 3:2. Обзор матча и видео голов

По словам врачей, для возвращения в строй Поповичу понадобиться 10 дней.

Надеюсь, что процесс восстановления будет проходить нормально и я смогу помочь "Минаю" 5 декабря в заключительном календарном поединке первой части сезона - с "Шахтером".

С "Зарей" (29 ноября) и "Александрией" (2 декабря) Попович, очевидно, не сыграет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ травма Андрей Попович СК Днепр-1 Днепр-1 Минай Мислав Матич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...