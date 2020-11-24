Вратарю Миная из-за столкновения в матче с Днепр-1 наложили 7 швов

Голкипер " Миная " Андрей Попович после столкновения со своим партнером по команде Миславом Матичем в игровом эпизоде ​​в матче 10 тура УПЛ с "Днепром-1" (3:2) оказался на газоне - вратаря пришлось менять на Антона Каниболоцкого и везти в больницу .

После матча Попович рассказал о том, как себя чувствует.

До госпитализации, к счастью, дело не дошло. Мы с Матичем хотели ликвидировать острый прорыв Назаренко и столкнулись. Пришлось вызывать карету "скорой помощи". В больнице мне наложили 7 швов на рваные раны задней поверхности бедра. Когда на той же карете "скорой помощи" меня привезли обратно на стадион "Авангард", то я еще увидел, как в компенсированное время "Днепр-1" реализовал пенальти. Но главное, что "Минай" получил важную победу.

По словам врачей, для возвращения в строй Поповичу понадобиться 10 дней.

Надеюсь, что процесс восстановления будет проходить нормально и я смогу помочь "Минаю" 5 декабря в заключительном календарном поединке первой части сезона - с "Шахтером".

С "Зарей" (29 ноября) и "Александрией" (2 декабря) Попович, очевидно, не сыграет.