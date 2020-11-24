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Вратарю Миная из-за столкновения в матче с Днепр-1 наложили 7 швов
Еще до завершения поединка он вернулся с ужгородской больницы на "Авангард"
Голкипер "
После матча Попович рассказал о том, как себя чувствует.
До госпитализации, к счастью, дело не дошло. Мы с Матичем хотели ликвидировать острый прорыв Назаренко и столкнулись. Пришлось вызывать карету "скорой помощи". В больнице мне наложили 7 швов на рваные раны задней поверхности бедра.
Когда на той же карете "скорой помощи" меня привезли обратно на стадион "Авангард", то я еще увидел, как в компенсированное время "Днепр-1" реализовал пенальти. Но главное, что "Минай" получил важную победу.
По словам врачей, для возвращения в строй Поповичу понадобиться 10 дней.
Надеюсь, что процесс восстановления будет проходить нормально и я смогу помочь "Минаю" 5 декабря в заключительном календарном поединке первой части сезона - с "Шахтером".
С "Зарей" (29 ноября) и "Александрией" (2 декабря) Попович, очевидно, не сыграет.
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