Тяжелое Динамо, не тот футбол Шахтера и спад Колоса. Эксперты о десятом туре УПЛ

Бывший тренер "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов, а также бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек делятся своими впечатлениями от поединков десятого тура чемпионата Украины, в котором киевское "Динамо" вновь нарастило преимущество над "Шахтером".

"Рух" - "Мариуполь" 0:0

Сергей Шебек: Имея большие кадровые проблемы, азовцы приехали во Львов с одной целью - не проиграть, а если будет возможность - зацепиться за ничью. И цели своей добились. Хотя были очень близки к поражению. По игре "Рух" мог добиться первой победы, но, увы, сами виноваты, упустили. Играли первым номером, владели полным преимуществом в течение всего матча, создали много моментов, но не хватило одного – забитого гола.

В первом тайме хозяева провели большое количество острых атак, завершая их ударами, многие из них были опасными. Голкипер Кудрык, лучший в составе гостей, не раз выручал команду. У него была только одна ошибка - после углового удара он неудачно сыграл на выходе, что могло обернуться неприятностью. Это был голевой шанс для хозяев. Правда, Кондраков умудрился не попасть с 5 метров в пустые ворота. Было много опасных выстрелов, как с игры, так и со штрафных ударов, но мяч упорно не хотел влетать в ворота. Так и прошла первая 45-минутка при тотальном доминировании подопечных Федыка. "Мариуполь" за это время ничего не создал, сосредоточив все силы на обороне иногда робко выдвигаясь в атаку.

Второй тайм практически ничего не изменил в соотношении сил на поле. "Рух" провел в атаках, но не знал, как правильно распорядиться преимуществом, а "Мариуполь", немного оживившись, играл на все тех же редких контрвыпадах. Так и докатились до финального аккорда матча. Азовцы вымучили ничью и остались ею рады, в их- то положении. А вот игрокам "Руха" нужно огорчаться, что не сумели, ибо не хватает мастерства выиграть у обескровленного соперника.

"Ингулец" - "Динамо" 0:2

Александр Севидов: Игра была тягучей, при низком темпе не было интенсивности, и это не очень смотрелась. Ожидал от "Динамо" большего, видно, что многие игроки в силу разных обстоятельств выпали из игрового ритма, поэтому были тяжелыми. При всем уважение к "Ингульцу", киевляне позволили петровцам играть на равных. И это накануне поединка с "Барселоной" вызывает опасение. Может наставник знает особый рецепт и у команды появится легкость, которой в Кропивницком не было и в помине.

Конечно, тяжелое поле не придавало резкости в игре, но это не отговорка. Да, динамовцы владели незначительным преимуществом, но не безоговорочным. В свою очередь петровцы также практически ничего не создали, два забитых гола с "вне игры" не в счет. Запомнилась только одна хорошая комбинация через фланг 61-я минута, с подачей на Сичинаву, который в прыжке классно пробил головой в угол, но Бущан выручил. Сейчас, да и в предыдущих матчах "Ингульцу" даются очень тяжело моменты. И против "Динамо" у хозяев в атаке ничего не получалось, зато киевляне свои моменты реализовали. Правда, "Ингулец"" недостаток моментов старается компенсировать организованной игрой и прежде всего в обороне. После потери мяча они в количестве девяти игроков (только нападающий оставался впереди) быстро откатывались за линию мяча, создавая плотность рядов перед своей штрафной площадкой.

С выходом Вербича, который заменил не впечатляющего Супрягу, в атаке у "Динамо" стало веселее. Словенец сразу в течение минуты сотворил два опасных момента, которые могли завершиться забитыми мячами. Молодое дарование много работает, неплохо открывается, но нет самого главного – моментов.

Много говорить об этой игре нечего. Такая рабочая, стандартная, но заслуженная победа "Динамо". Нельзя назвать ее простой, тяжелая и вязкая игра. Это тот случай, когда более высокое мастерство игроков киевлян сыграло решающую роль в поединке. В этом плане динамовцы превосходят "Ингулец", но не в тактике, не в самоотверженности, и хозяева в других компонентах не уступили более именитому оппоненту. Думаю, подопечным Лавриненко не за что стыдиться за такое поражение. Они сделали все, что могли.

"Шахтер" - "Александрия" 1:1

Александр Севидов: Равная игра, отсюда и логичный ничейный результат. В какой-то мере на ход развития матча повлияло удаление в составе "горняков" Мораеса, таким образом команда лишилась активной игры впереди. Голевых моментов что у ворот одной, что и другой команд практически не было. Только по одному на двоих и то во втором тайме - когда Гречишкин выбил мяч, находясь на ленточке ворот, после несильного удара, и Третьяков попал в перекладину.

Конечно, на игре донетчан сказывается отсутствие Марлоса, Тайсона и Исмаили, которых, по моему мнению, пока никто не может заменить. "Шахтер" показывает не тот футбол, к которому мы привыкли: тотальное преимущество, легкость, скоростные атаки. Сейчас команда очень тяжело создает моменты, игра выглядит не убедительно, и сразу заметны проблемы.

Александрийцы навязали горнякам свою любимую игру: контактную с силовыми единоборствами. "Шахтер" ввязался в эту борьбу, и это для гостей оказалось бонусом. Закономерный счет, и ничья при равных возможностях, потому что никто не наиграл на победу в этом поединке. А минимальное количество созданных моментов, как для "Шахтера", настораживает. "Александрия" понравилась своим характером, напористостью, мы увидели фрагментами ту старую и боевую команду.

"Минай" - "Днепр-1" 3:2

Александр Севидов: Пока это лучшая игра "Миная", а точнее второй тайм в исполнении закарпатцев. И будем надеяться, не последняя. В первом тайме было подавляющее преимущество за гостями - они владели территорией, контролировали игру. Она им давалась, повели в счете, и забей Цуриков (как он умудрился не попасть в пустые ворота), то наверняка днепряне уехали бы из Ужгорода с победой. Но перед перерывом сами себе привезли пенальти, и этот гол стал для них роковым. В моменте с пенальти в штрафной площадке было восемь игроков, но царил какой-то оборонный хаос, никто никого не держал, и никто не атаковал соперника, владеющего мячом.

Во втором тайме все перевернулось. "Минай" с первых минут начал создавать момент за моментом. Плюс удаление Хобленко сыграло важную роль в поражении. "Днепр-1" не нашел в себе силы, чтобы перестроиться, посыпались и выглядели инертно. А в обороне мы увидели катастрофу! И это играя против "Миная", не с самым сильным подбором игроков! Хозяева просто размазали своего соперника в течение 45-и минут. Днепряне играли с большим браком, неорганизованно, но при этом огрызались и имели два хороших момента забить. Гости пытались, исправить ситуацию, но было уже поздно. Команда Кобина поймала свою игру, кураж, и стало понятно, что своего она уже не упустит. Заслуженная и уверенная победа "Миная".

"Десна" - "Львов" 0:1

Сергей Шебек: "Львов" продолжает приятно удивлять, и это становится нормой. С приходом нового наставника вот уже в третьем поединке показывают неплохую выучку и добротную организацию игры в обороне. Навели порядок в защите, и игра строится на контратаках. А главное - у команды появился характер, и это качество, от которого можно лепить команду. Все игроки пластаются, бьются, отдают все силы на поле. Что говорить, если даже бразилец Сабино начал играть в подкатах. Самоотдача и характер - вот что противопоставили львовяне "Десне" и это принесло победу.

Матч команды начали активно, в течение первых пяти минут обменялись острыми атаками. "Львов" даже показал новое в своей игре – высокий прессинг, и это моментами выглядело удачно, ведь гости заставляли соперника ошибаться возле своих владений. Но показав активность в 15-минутном отрезке, "Львов" откатился назад и начали караулить свой шанс, которого и дождался. Опять же, за счет борьбы за мяч, который они выцарапали в центре поля, Сабино сделал прекрасный пас на ход Грысьо, и он завершил атаку голом.

А что "Десна"? Да, владели незначительным преимуществом, но ничего серьезного не создали. Можно вспомнить еще при равном счете индивидуальный проход Хлебаса с проникновением в штрафную площадку. Но это был единичный случай.

Во второй половине черниговцы создавали постоянное давление, много атаковали, много было подач с флангов, но защита действовала слаженно и бесчисленное количество кроссов четко перехватывала и снимала. "Львов" редко переходил в контратаки, в основном заботясь о разрушении, поэтому шансов забить второй мяч больше не было.

"Северяне" же из трех голевых моментов не смогли выжать хотя бы один мяч, чтобы завершить матч ничейным результатом. Мировая была бы справедливым итогом поединка. У Будковского было два прекрасных момента отличиться. В первом на 60-й минуте после подачи с фланга бил головой под перекладину, но Костык сыграл отлично. Тот же Будковский на 88-й минуте с 5 метров пробил выше ворот, лишив команду последнего шанса, зацепиться за ничью. Запорол убойный момент.

"Львов" выстоял и заслужил победу, которую нельзя назвать случайной. Виден качественный прогресс. Команда раскрепостилась и преобразилась. Где-то им сопутствует удача, но они ее заслужили.

"Ворскла" - "Колос" 3:0

Александр Севидов: Счет говорит сам за себя - кто же был сильнейшим на поле. Коваливцы проиграли по всем статьям. "Колос" играл только 10-12 минут во втором тайме, но этого было мало, для того чтобы отобрать очки у нынешней "Ворсклы". Полтавчане выглядели свежее, легче, агрессивнее и подбор футболистов у них особенно в атаке выше классом. Футболисты могут обыграть один в один, сыграть нестандартно, а у игроков "Колоса" пока кроме проявления характера, к сожалению, мы ничего не видели. И как только им попадается такая же команда с характером, то нужно проявлять мастерство, которого на самом-то деле нет.

"Ворскла" сейчас сыгранная команда и ее просто так голыми руками и наскоком не возьмешь. Гости хотели построить игру на давлении с забросом мяча вперед, но это не прошло, и мы не увидели именно осмысленного и комбинационного футбола с их стороны. Есть команды, которым пауза пошла на пользу, а есть такие, которые немного подрастеряли игровой тонус. Именно "Колос" выглядел очень неубедительным соперником. Поэтому - заслуженная победа полтавчан.