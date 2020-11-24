Вячеслав Шевчук о голе ПФК Львов в ворота Десны: Вратарь ошибся

Украинский тренер, телеэксперт Вячеслав Шевчук, в прошлом игрок "Шахтера" и национальной сборной Украины, высказался на ТК Футбол о поединке 10 тура УПЛ "Десна" - ПФК "Львов" (0:1).

В частности экс-футболист вспомнил момент единственным голом во встрече, который забил Максим Грисьо.

Голкипер ошибся, но во вратарской площадке, если игрок атаки цепляет голкипера, то это фол в нападении.

Новый тренер "Львова" нащупал ту тактическую схему, которая дает результат: игра с низким блоком, с быстрыми контратаками. Они так и с "Ворсклой" сыграли, и с «Десной». Идентична схема игры, идентичны гола.