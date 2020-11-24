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Шевчук заявил о лучшем матче Руха в УПЛ
Но и в нем не победили
Эксперт каналов Футбол, бывший футболист и тренер Вячеслав Шевчук подытожил поединок 10 тура УПЛ "
В "Мариуполя" из стартового состава вылетело три игрока, плюс наставник Остап Маркевич. А "Рух" продемонстрировал лучшую свою игру в УПЛ.
Хороший прессинг, настроение, организация. "Нагельсман" [так в клубе называют коуча Ивана Федыка] очень хорошую работу провел в этом матче. Просто "Руху" не повезло.
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Источник:Великий футбол
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