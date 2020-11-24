Шевчук заявил о лучшем матче Руха в УПЛ

Эксперт каналов Футбол, бывший футболист и тренер Вячеслав Шевчук подытожил поединок 10 тура УПЛ " Рух " - "Мариуполь" (0:0).

В "Мариуполя" из стартового состава вылетело три игрока, плюс наставник Остап Маркевич. А "Рух" продемонстрировал лучшую свою игру в УПЛ.

Хороший прессинг, настроение, организация. "Нагельсман" [так в клубе называют коуча Ивана Федыка] очень хорошую работу провел в этом матче. Просто "Руху" не повезло.