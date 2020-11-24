Группа людей в Чернигове провезла в мусорной урне шефа стадиона имени Гагарина

Сегодня, 24 ноября, примерно в 10 утра в Чернигове группа из 30 человек пришла в кабинет исполняющего обязанности директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко.

Его с применением силы вывели на улицу, бросили в мусорный бак и провезли к выходу с территории стадиона.

При этом Овчаренко разбили голову. Молодые люди, как видно из видео, были в масках, у них была символика футбольного клуба " Десна ". В адрес Овчаренко они выкрикивали нецензурные лозунги.

После содеянного группу из 40 людей организовано вывезли со стадиона машинами.