Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Группа людей в Чернигове провезла в мусорной урне шефа стадиона имени Гагарина
С символикой "Десны"
Сегодня, 24 ноября, примерно в 10 утра в Чернигове группа из 30 человек пришла в кабинет исполняющего обязанности директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко.
Его с применением силы вывели на улицу, бросили в мусорный бак и провезли к выходу с территории стадиона.
При этом Овчаренко разбили голову. Молодые люди, как видно из видео, были в масках, у них была символика футбольного клуба "
После содеянного группу из 40 людей организовано вывезли со стадиона машинами.
Популярное сейчас
- Барселона показала видеоролик о поездке в Киев
- Динамо - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
- Александр Бабич по итогам 10 тура отметил полузащитника Динамо
- Де Пене все же придется играть в защите? Кто может сыграть в составе Динамо против Ингульца
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов