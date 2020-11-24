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Группа людей в Чернигове провезла в мусорной урне шефа стадиона имени Гагарина

Премьер-лига
(1 голосов)

С символикой "Десны"

Группа людей в Чернигове провезла в мусорной урне шефа стадиона имени Гагарина
Новина українською

Сегодня, 24 ноября, примерно в 10 утра в Чернигове группа из 30 человек пришла в кабинет исполняющего обязанности директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко.

Его с применением силы вывели на улицу, бросили в мусорный бак и провезли к выходу с территории стадиона.

При этом Овчаренко разбили голову. Молодые люди, как видно из видео, были в масках, у них была символика футбольного клуба "Десна". В адрес Овчаренко они выкрикивали нецензурные лозунги.

После содеянного группу из 40 людей организовано вывезли со стадиона машинами.

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В статье: Десна (Чернигов) ультрас стадион имени Гагарина. Чернигов Чернигов
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (13)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2020 в 15:01
Коли немає влади, судів, усі продажні, то в гру втручається вулиця...
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+1
0
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ascent (Луксор)
24.11.2020 в 15:04
Согласен в одном - бардак творится в Украине, а хотели в Евросоюз...
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2020 в 15:09
Усьому свій час. Важкі наслідки олігархічно-прокремлівськогорежиму.
0
0
bokassalowara (Город)
24.11.2020 в 14:34
так вот они ,какие герои патриоты! 40 на 1 )) а я думал патриоты в ато..а оно оказывается в ато дебилы, бомжи и прочий сброд..а настоящие патриоты вот они ,а, да ,ну и в нете сидят..но эти что напали круче ,патриотичнее)
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+1
-5
LvivLviv (Львов)
24.11.2020 в 14:44
А ти якого роду? Ти то хто? Просто ніхто...
Ответить
+3
-1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
24.11.2020 в 14:46
це якась мокшанська троляка
+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2020 в 14:58
Згинь, коцапофашисте! Ти ж неначе був з Антверпену, потім з Більбао?)
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+1
-1
Dr. House (Подолье)
24.11.2020 в 15:10
Это Шариков, ольгинский тролль
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2020 в 15:11
Та я у курсі, він постійно змінює дислокацію і песдить про АТО.
0
0
GRaFkiyv (Фриско)
24.11.2020 в 14:25
В любой непонятной ситуации.... такс, а где Шуфрич ?
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+1
0
football_soccer (Украина)
24.11.2020 в 14:23
вот честно ХЗ, что там происходит в Чернигове со стадионом и что там намутил этот овчаренко, но если взрослые ребята себя позиционируют как нормальных, гетеросексуальных мужчин, то любые вопросы решаются только 1х1 , а не так, что одного пи**ят с десяток человек крышкой мусорного бака. Толпой только гнилые личности, такие как беркут и мусора, могут бить одного.
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2020 в 14:59
Серед них знайдеться добрий десяток з тих, який би віддубасив цього Вівчаренка й один на один. Суть проблеми не в цьому.
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0
-1
мы за динамо (киев)
24.11.2020 в 15:06
тобто кинувши виклик один на один павелку отримаєш ім"я його секунданта та право на вибір зброї, а не омон із вибитима дверима. ти головою вдарився? пс у мене в роду козацька старшина. шваль від мене за посадою, як від деяких тут шо один на пятсот ніхарашо, не заховаєшся. так от мені взагалі сміттєвий контейнер -- зайве. відразу на гілляку. а таким шо тут мугикають за доброчесність по відношенню до гельмінтів просто копняків, можна і в гризло, шоб місце своє знали.
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