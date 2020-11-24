Поворознюк: Про президента Миная столько сказок рассказывают, как про меня и лихие 90-ые

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк в эфире ТК Футбол высказал свое мнение о президенте "Миная" Валерии Пересоляке, а также рассказал о перспективах своей команды и строительстве стадиона.

"Я сделаю все, чтобы "Ингулец" остался в Премьер-Лиге. А на следующий сезон посмотрите, какие задачи будет ставить "Ингулец". Я думаю, что мы будем выше "Миная". Его президент - очень порядочный человек. Про него столько сказок рассказывают, как про меня и лихие 90-ые. Но когда вы говорите о человеке, который финансирует 300 дзюдоистов по всей Украине, об этом почему-то молчат. Когда есть моменты по таможне, это конечно же нужно раздуть. У него вся семья живет футболом. "Минай" был, есть и будет жить.

Мы еще немного поиграем, посмотрим, притремся. Зимой сделаем усиление, чтобы наиграть на следующий сезон. Не зря же я строю стадион под Лигу Европы. Единственная проблема - долго строю. Может, проблема в том, что я строю его за свои деньги, а не за краденые. Если я скажу, что мы будем выше "Руха" и сделаем круче базу, это будет блеф. Могу сказать лишь, что мы будем улучшать условия проживания и стадиона. Я все делаю на заработанные деньги своими руками и своими мозгами. Можно застроить половину Петрово, если б на меня упал самолет с миллионами. Я не хочу больше ничего говорить, а то Козловский завтра напишет на КДК, будто я говорю, что он крадет деньги. Я не буду этого говорить", - сказал Поворознюк.