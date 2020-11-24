Кривцов: Во Львове когда на разминку выходил Шахтер – весь стадион свистел, когда Динамо – хлопали и поддерживали

Защитник " Шахтера " Сергей Кривцов рассказал об отношении львовских болельщиков к донецкому клубу, который одно время проводил домашние поединки на "Арене Львов".

"Вначале нормальное было. Приходили люди, болели за нас. А потом началась война журналистов, дезинформация. После этого от нас отвернулись.

Мы в домашнем матче принимали "Динамо", но когда выходили на разминку – весь стадион свистел, когда "Динамо" – хлопали и поддерживали", – сказал Кривцов.

Напомним, что "Шахтер" проводил домашние поединки на "Арене Львов" в 2014-2016 годах, после чего перебрался в Харьков на ОСК "Металлист".