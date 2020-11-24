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Кривцов: Во Львове когда на разминку выходил Шахтер – весь стадион свистел, когда Динамо – хлопали и поддерживали

Премьер-лига
(2 голосов)

Во Львове Шахтер квартировал два года

Кривцов: Во Львове когда на разминку выходил Шахтер – весь стадион свистел, когда Динамо – хлопали и поддерживали
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал об отношении львовских болельщиков к донецкому клубу, который одно время проводил домашние поединки на "Арене Львов".

"Вначале нормальное было. Приходили люди, болели за нас. А потом началась война журналистов, дезинформация. После этого от нас отвернулись.

Мы в домашнем матче принимали "Динамо", но когда выходили на разминку – весь стадион свистел, когда "Динамо" – хлопали и поддерживали", – сказал Кривцов.

Напомним, что "Шахтер" проводил домашние поединки на "Арене Львов" в 2014-2016 годах, после чего перебрался в Харьков на ОСК "Металлист".

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В статье: Арена Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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absurdlight (Kiev)
24.11.2020 в 19:46
Ну, и норм. Лично моя неприязнь к Шахтеру не потому что они в основном дрючат ДК сейчас, а потому что они только формально украинский клуб.
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+1
-5
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.11.2020 в 19:43
Молодці львівці! :)
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+3
-3
c99baf (Харьков)
24.11.2020 в 19:40
Та насрать и размазать за их "тёплый"приём...
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+2
-4
Просто Квашин (Харьков)
24.11.2020 в 19:54
А тебе нравится когда на тебя испражняются и размазывают....???!!!!!
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+2
0
avatar
M&M (Lviv)
24.11.2020 в 19:37
Ну та, а шо?..мало бути не так?
Ответить
+5
-2


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