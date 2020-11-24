Дуэлунд: Из-за последствий коронавируса мое тело не функционирует нормально и полноценно

Датский хавбек " Динамо " Миккель Дуэлунд высказался о своем состоянии здоровья после перенесенного коронавируса.

"Я уже было вернулся к тренировкам, но потом пришлось снова их прекратить. Мое тело не совсем готово. Из-за последствий коронавируса мое тело не функционирует нормально и полноценно.

Я был в больнице. У меня есть проблемы с кровью и еще кое-что. Врачи говорят, что пока что нужно воздерживаться от всего, что может участить пульс. Может быть, так продлится еще 7-10 дней.

Конечно я расстроен, но никто ничего не может сделать с этой болезнью. Думаю, все наши игроки, может, за исключением нескольких, либо уже переболели, либо сейчас больны. Это совершенно безумная ситуация", – сказал Дуэлунд.