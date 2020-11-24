Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дуэлунд: Из-за последствий коронавируса мое тело не функционирует нормально и полноценно
Хавбек Динамо продолжает восстанавливаться после болезни
Датский хавбек "
"Я уже было вернулся к тренировкам, но потом пришлось снова их прекратить. Мое тело не совсем готово. Из-за последствий коронавируса мое тело не функционирует нормально и полноценно.
Я был в больнице. У меня есть проблемы с кровью и еще кое-что. Врачи говорят, что пока что нужно воздерживаться от всего, что может участить пульс. Может быть, так продлится еще 7-10 дней.
Конечно я расстроен, но никто ничего не может сделать с этой болезнью. Думаю, все наши игроки, может, за исключением нескольких, либо уже переболели, либо сейчас больны. Это совершенно безумная ситуация", – сказал Дуэлунд.
Популярное сейчас
- Без Тайсона и Дентиньо. Каштру взял на матч с Боруссией 20 игроков
- Динамо - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Группа людей в Чернигове провезла в мусорной урне шефа стадиона имени Гагарина
- Барселона отказалась ночевать в Киеве, делегация клуба состоит из более чем полусотни человек
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
Новости по теме
- 23:28 Украинские Матч Черноморец – Волынь перенесен из-за вспышки коронавируса в одесском клубе
- 22:15 Зарубежные Борис Джонсон подтвердил. Болельщики в АПЛ могут вернуться на трибуны после второго декабря
- 20:50 Зарубежные Все тесты Шахтера на COVID-19 перед матчем с Боруссией дали негативный результат