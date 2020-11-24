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Корниенко: Хотел бы провести всю карьеру в Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

Амбиции молодого защитника горняков

Корниенко: Хотел бы провести всю карьеру в Шахтере
Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал о своем становлении как футболиста и дальнейших планах на карьеру.

"В жизни я очень добрый и спокойный, а в футболе, думаю, все видели, – характер на первом месте.

Если бы не семья, может быть, занимался бы не тем, а так она держит в кулаке. Ответственность выше, чем у игрока без семьи. Семья – это главное.

Мои первые настоящие бутсы – Puma. Мне отец купил. Они до сих пор в Полтаве лежат дома. Просто я к этому отношусь очень серьезно, для меня это важно. Когда раз в полгода приезжаю домой, захожу в свою комнату и… Воспоминания… Много чего осталось: вся комната забита футбольной экипировкой, там есть все что хотите. Но самые запомнившиеся – мои бутсы.

Я очень мечтал попасть в "Шахтер" и закрепиться в первой команде. И в дальнейшем я хотел бы остаться здесь, в "Шахтере", даже провести всю карьеру", – сказал Корниенко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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khatskevich_bog (Киев)
24.11.2020 в 20:39
может все таки в Мариуполе?
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