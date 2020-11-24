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Бразильцы составляют самую большую диаспору легионеров в УПЛ - 21 игрок
На втором месте с большим отрывом - хорваты
Футбольная обсерватория CIES подсчитала количество легионеров, которые играют в нынешнем сезоне в
Самая большая диаспора в чемпионате Украины у бразильцев – 21 футболист.
На втором месте идут хорваты – 8, третьи – французы - 4.
Также интересно, что бразильцы представляют самый большой контингент легионеров в 23 чемпионатах, за ними следуют аргентинцы (15) и французы (13).
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