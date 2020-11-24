Бразильцы составляют самую большую диаспору легионеров в УПЛ - 21 игрок

Футбольная обсерватория CIES подсчитала количество легионеров, которые играют в нынешнем сезоне в УПЛ .

Самая большая диаспора в чемпионате Украины у бразильцев – 21 футболист.

На втором месте идут хорваты – 8, третьи – французы - 4.

Также интересно, что бразильцы представляют самый большой контингент легионеров в 23 чемпионатах, за ними следуют аргентинцы (15) и французы (13).