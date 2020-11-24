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Монзуль будет арбитром ВАР на матче Динамо - Ворскла и другие судейские назначения 11-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

ВАР будет задействован в 4-х матчах тура

Монзуль будет арбитром ВАР на матче Динамо - Ворскла и другие судейские назначения 11-го тура УПЛ
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 11-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 11-го тура будут работать:

11 тур

27 ноября (пятница)

"Львов" – "Мариуполь" – Евгений Арановский (Киев)

28 ноября (суббота)

"Александрия" – "Рух" – Николай Балакин (Киевская область)

"Динамо" – "Ворскла" – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр ВАР – Екатерина Монзуль (Харьков)

"Днепр-1" – "Шахтер" – Денис Шурман (Киевская область), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)

29 ноября (воскресенье)

"Минай" – "Заря" – Владимир Новохатный (Киев)

"Колос" – "Десна" – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

"Ингулец" – "Олимпик" – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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Alex.696 (Немирів)
24.11.2020 в 21:50
Чесно, вже задовбали тією Монзуль.
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0
0
vgolovan (полтава)
24.11.2020 в 21:29
так кто же она ахметовка или любовница павелко
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.11.2020 в 21:15
Знову ахметівка буде гадити Динамо?
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+1
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.11.2020 в 21:13
Это ее понизили за красную Шахтёру
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
24.11.2020 в 20:49
А может хоть один матч ДИНАМО пройти без любовницы Павелко...???!!!!
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+2
-1


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