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Монзуль будет арбитром ВАР на матче Динамо - Ворскла и другие судейские назначения 11-го тура УПЛ
ВАР будет задействован в 4-х матчах тура
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 11-го тура
Главными арбитрами на матчах 11-го тура будут работать:
11 тур
27 ноября (пятница)
"Львов" – "Мариуполь" – Евгений Арановский (Киев)
28 ноября (суббота)
"Александрия" – "Рух" – Николай Балакин (Киевская область)
"Динамо" – "Ворскла" – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр ВАР – Екатерина Монзуль (Харьков)
"Днепр-1" – "Шахтер" – Денис Шурман (Киевская область), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)
29 ноября (воскресенье)
"Минай" – "Заря" – Владимир Новохатный (Киев)
"Колос" – "Десна" – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
"Ингулец" – "Олимпик" – Дмитрий Бондаренко (Одесса)
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