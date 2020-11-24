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Корниенко: Зла на Сидорчука не держу. Он поступил по-человечески - сразу написал и извинился

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник горняков рассказал, как идет процесс восстановления после травмы

Корниенко: Зла на Сидорчука не держу. Он поступил по-человечески - сразу написал и извинился
Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал, как идет процесс восстановления после травмы, которую он получил в матче с "Динамо" (3:0) после подката каитана киевлян Сергея Сидорчука.

- Виктор, как здоровье?

- Спасибо, уже лучше. Продолжается восстановление, прохожу различные процедуры.

- Что впереди? Сколько кругов ада вам нужно еще преодолеть, чтобы полностью выздороветь?

- Думаю, по крайней мере две недели придется прилично попотеть. Неделю работать в зале, потом потихоньку на улицу перейду - буду бегать по полю. Далее - отпуск. Подозреваю, там программа также будет серьезной. К тренировочным сборам должен подойти в строю и в полной боевой готовности.

- У вас - разрыв латеральных связок голеностопа. Какими были ощущения в первые секунды после подката Сидорчука?

- Я подвернул голеностоп и сразу - острая боль. Было ощущение, как будто там что-то надорвалось.

- Сергей нашел в себе мужество извиниться за причиненный травму. Вы обиды на него не держите?

- Нет. Это же футбол - вы сами понимаете. Такая ситуация может случиться с каждым. Сидорчук поступил нормально, по-человечески, - сразу написал и извинился. Зла на него я не держу.

- Вскоре капитан "Динамо" также оказался в лазарете - коронавирус. Возможно, вы поддержали его?

- До этого не дошло. Сейчас такая ситуация, что болеют где-то 85 процентов футболистов. Поэтому я ничего не писал. К тому же, не я нанес ему коронавирус (улыбается).

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
football24

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.11.2020 в 23:11
витя, в матче второго круга имеешь полное право на аналогичные действия и смс сразу после игры!
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