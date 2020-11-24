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Корниенко: Зла на Сидорчука не держу. Он поступил по-человечески - сразу написал и извинился
Защитник горняков рассказал, как идет процесс восстановления после травмы
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал, как идет процесс восстановления после травмы, которую он получил в матче с "Динамо" (3:0) после подката каитана киевлян Сергея Сидорчука.
- Виктор, как здоровье?
- Спасибо, уже лучше. Продолжается восстановление, прохожу различные процедуры.
- Что впереди? Сколько кругов ада вам нужно еще преодолеть, чтобы полностью выздороветь?
- Думаю, по крайней мере две недели придется прилично попотеть. Неделю работать в зале, потом потихоньку на улицу перейду - буду бегать по полю. Далее - отпуск. Подозреваю, там программа также будет серьезной. К тренировочным сборам должен подойти в строю и в полной боевой готовности.
- У вас - разрыв латеральных связок голеностопа. Какими были ощущения в первые секунды после подката Сидорчука?
- Я подвернул голеностоп и сразу - острая боль. Было ощущение, как будто там что-то надорвалось.
- Сергей нашел в себе мужество
- Нет. Это же футбол - вы сами понимаете. Такая ситуация может случиться с каждым. Сидорчук поступил нормально, по-человечески, - сразу написал и извинился. Зла на него я не держу.
- Вскоре капитан "Динамо" также оказался в лазарете - коронавирус. Возможно, вы поддержали его?
- До этого не дошло. Сейчас такая ситуация, что болеют где-то 85 процентов футболистов. Поэтому я ничего не писал. К тому же, не я нанес ему коронавирус (улыбается).
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