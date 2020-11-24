Поворознюк: Мы с Козловским друзья. Он просто в Майами немного перегрелся на солнце

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк рассказал о своих взаимоотношениях со своим коллегой из "Руха" Григорием Козловским.

"Мы с ним друзья всегда были, есть и будем. Но есть одна проблема - он приехал с Майами и немного перегрелся на солнце. Я думаю, что он немного отойдет и все будет хорошо. Перепалки были не с Козловским. У него есть такой момент - он слушает ушами и делает выводы. Кто-то ему что-то сказал, вложил в уши и он уже сделал выводы. Есть же телефон, позвони и спроси. А он делает выводы, куда-то углубляется и начинаются проблемы.

Насчет обвинения в судействе в пользу "Руха" - я за это уже заплатил 100 тысяч гривен. Вечно я говорю то, чего не нужно. Скажу я, что "Рух" работает с арбитрами - Козловский будет стучать в груди и говорить, что ничего не было. Половина Украины кричала, когда в матче с "Прикарпатьем" дали пенальти и мы выиграли. Почему молчат насчет пенальти в ворота "Черноморца", когда "Рух" мог не выйти в УПЛ? Почему молчат насчет пенальти на 96 минуте, когда Монзуль даже не пошла ВАР смотреть? Почему не смотрят левый пенальти, когда дали вторую "точку" и мы сыграли 2:2? Делайте выводы, работают они с арбитрами или нет. Я промолчу", - сказал Поворознюк.

Отметим, что "Ингулец" занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь, "Рух" находится на последнем месте, отставая от "Ингульца" на два балла. Обе команды остаются пока единственными в элите, которые еще не побеждали.