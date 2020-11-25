  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Арбитр УПЛ, ассистент и наблюдатель ВАР сдали положительные тесты на COVID-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арбитр УПЛ, ассистент и наблюдатель ВАР сдали положительные тесты на COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

И их приходится заменять

Арбитр УПЛ, ассистент и наблюдатель ВАР сдали положительные тесты на COVID-19
Новина українською

Комитет арбитров УАФ сообщает, что после тестирования на COVID-19, которое проводится УАФ каждые две недели,
положительный результат получили три официальных лица, которые были назначены на матчи 11-го тура Премьер-лиги:

  • Балакин М. А. - арбитр матча ФК «Александрия» - ФК «Рух»;
  • Корнийко А. С. - ассистент ВАР матча ФК «Днепр-1» - ФК «Шахтер»;
  • Швецов В. Б. - наблюдатель ВАР матча ФК «Динамо» - ФК «Ворскла».

Поэтому Комитет арбитров УАФ сообщает, что назначения получили соответственно новые официальные лица:

  • Абдула А. Б. - арбитр матча ФК «Александрия» - ФК «Рух»;
  • Стрелецкая М. С. - ассистент ВАР матча ФК «Днепр-1» - ФК «Шахтер»;
  • Ярмолинский Л. М. - наблюдатель ВАР матча ФК «Динамо» - ФК «Ворскла»
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анатолий Абдула УПЛ Николай Балакин ВАР Комитет арбитров УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...