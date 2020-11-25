Премьер-лига
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Арбитр УПЛ, ассистент и наблюдатель ВАР сдали положительные тесты на COVID-19
И их приходится заменять
Комитет арбитров УАФ сообщает, что после тестирования на COVID-19, которое проводится УАФ каждые две недели,
положительный результат получили три официальных лица, которые были назначены на матчи 11-го тура Премьер-лиги:
- Балакин М. А. - арбитр матча ФК «Александрия» - ФК «Рух»;
- Корнийко А. С. - ассистент ВАР матча ФК «Днепр-1» - ФК «Шахтер»;
- Швецов В. Б. - наблюдатель ВАР матча ФК «Динамо» - ФК «Ворскла».
Поэтому Комитет арбитров УАФ сообщает, что назначения получили соответственно новые официальные лица:
- Абдула А. Б. - арбитр матча ФК «Александрия» - ФК «Рух»;
- Стрелецкая М. С. - ассистент ВАР матча ФК «Днепр-1» - ФК «Шахтер»;
- Ярмолинский Л. М. - наблюдатель ВАР матча ФК «Динамо» - ФК «Ворскла»
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Источник:УПЛ
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