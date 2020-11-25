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Александрия представила новую форму на сезон
Техническим партнером клуба остается Nike
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Футболка выполнена в традиционных желтых цветах александрийского клуба и разработана техническим партнером клуба Nike.
Она уже доступна в онлайн-магазине на сайте "горожан". Цена футболки - 1 499 гривен.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.11.2020 в 22:29
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