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Александрия представила новую форму на сезон

Премьер-лига
(1 голосов)

Техническим партнером клуба остается Nike

Александрия представила новую форму на сезон
Новина українською

"Александрия" представила новую игровую футболку на сезон 2020/21.

Футболка выполнена в традиционных желтых цветах александрийского клуба и разработана техническим партнером клуба Nike.

Она уже доступна в онлайн-магазине на сайте "горожан". Цена футболки - 1 499 гривен.

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В статье: ФК Александрия Nike
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.11.2020 в 22:29
а когда будете играть--клоуны
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