Тренер одного сезона: Скрипник не знает, что делать с Зарей

Летом весь мир, затаив дыхание, наблюдал, как "Барселона" удерживала Лионеля Месси.

Боссы настаивали на пункте в контракте, апеллировали к преданности и не желали слушать никаких аргументов, и наконец-таки победили - Месси остался. Однако это был уже не гений, а лишь его тень.

Виктору Скрипнику к гениям далеко. Он просто хороший тренер с неожиданными для УПЛ идеями, которому хватило смелости сыграть с "Шахтером" и "Динамо" на равных. Не испуганно зажаться в собственной штрафной, как это делают все остальные, а держать мяч и отвечать моментом на момент.

Единственное, что объединяет Скрипника с Лео - это желание уйти и полное непонимание этого желания со стороны клуба.

Причем летом казалось, что все на мази. Некоторые СМИ написали даже, что Александр Бабич уже провел с "Зарей" первую тренировку. Сам Скрипник, тем временем, якобы согласовал детали контракта с "Днепром-1". Но Геллер сказал "стоп".

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Вопросов нет, президент "Зари" был вправе отказать, в контракте тренера есть пункт о клаусуле. По словам Сергея Рафаилова, сумма там такая, что в УПЛ ее потянул бы только "Шахтер". Кто знает, может, на него и рассчитывали в "Заре", когда это подписывали?

В любом случае, "Днепр-1" платить отказался, и Скрипник вернулся к рулю команды, которая уже успела посчитать его Иудой, мысленно попрощалась и готовилась к бей-беги в интерпретации Бабича. Блестящее менеджерское решение, последствия которого по состоянию на конец ноября такие: 2 победы в 9 турах УПЛ (обе над едва живыми львовскими клубами) и три подряд бездарные поражения в группе Лиги Европы.

А, ну и еще Дмитрий Михайленко так и не оправился после летних маневров с Скрипником, и начисто провалил старт сезона. Теперь он на Кипре, работает в проекте российского олигарха Сергея Ломакина под названием "Пафос". Впрочем, это уже тема для другой статьи под названием "Учите английский, иначе в приличные чемпионаты вас не позовут".

Что касается Скрипника, то пресса пишет, мол, после демарша он мало общается с Геллером, а тот, в свою очередь, совершенно охладел к "Заре". У бизнесмена даже созрела мысль не вкладывать в клуб денег, пусть выживает сам. В принципе, так многие работают в Европе, но есть нюанс: в Украине мизерный доход от продажи ТВ-прав, атрибутики и билетов. То есть, выживать приходится только за счет трансферов и выступлений в еврокубках. А это уже задача совсем другого уровня сложности.

Было бы все иначе, если бы Скрипник не рванул в Днепр? Далеко не факт. Рафаилов, к примеру, после освобождения писал, мол, еще в марте в клубе не было денег. Последний транш от "Реала" по Лунину проели, а дальше все, капут.

Этим бывший директор "Зари" и мотивирует сверхнизкие клаусулы в контрактах Михайличенко и Чеберко - первого продали за 500 000 евро, второго - за 300. Хотя со стороны кажется, что здесь не все чисто.

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Вероятно, Скрипник хотел уйти, поскольку знал истинное положение дел. Видел, что у клуба нет потенциала для нового рывка, а уже имеющийся кадровый ресурс исчерпан на 99,9%. Вот только контракт у него до 2022 года. Причем договор агент Скрипника даже заверил где-то в Германии, чтобы никто не прикопался. Вот это было точно зря.

Летом "Заря" провела ужасную трансферную кампанию, усилив не команду, а влияние на клуб Вадима Шаблия. Особенно запомнился переход хронически травмированного Сергея Гриня. Пока на его счету 16 минут в УПЛ. Интересно, до конца сезона наиграет хотя бы один полный матч?

32 минуты сыграл в чемпионате резервист "Фенербахче" Саядманеш; 10 минут - бразилец Жуниньо; 138 минут израильтянин Гречкин; ненамного больше македонец Руфати. Егор Назарина, который по позиции меняет лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне Леднева, не забил ни единого гола в 9 турах, а новый нападающий Александр Гладкий громит разве что "Рух" и "Львов". Оно и неудивительно - последние годы он провел во втором турецком дивизионе. Галицкие гранды легко сошли бы там за своих.

Скрипника сильно подставили такими трансферами. Из позитива вспоминается только Денис Фаворов, но и он быстро сдулся. Атмосфера в "Заре" сейчас провоцирует застой, а не рост.

Можете сколько угодно бросать камни, вспоминая "манчестерских геев", но при Рафаилове такого не было. В клуб переходили легионеры, вроде Бонавентуре, Юри, Рафаэла Форстера, Паулиньо, Ратао. Они и результат давали, и казну пополняли. А вот Скрипнику с руководством не повезло. Он остался с проблемами один на один.

Ну и не справился, давайте будем честными.

***

Знаете, болельщики часто говорят "футболист одного приема". Классический пример - Арьен Роббен: сместился в центр под левую и пробил.

А вот Виктор Скрипник, по всем признакам, тренер одного приема. 4-4-2 с ромбом в центре поля, наличие опорника с функциями глубинного диспетчера а-ля испанский пивот; высокий и активный прессинг. В прошлом сезоне такой футбол стал откровением для УПЛ. Прессинг "Зари" по частоте потерь у соперников оказался вдвое эффективнее, чем у "Шахтера", а пивота Иванисеню вызвал в сборную Шевченко.

Сам же Скрипник говорил: "Будем играть в ромб, пока нас не прочитают. Тогда я скажу, как играть дальше".

Тактика - не самая сильная сторона УПЛ, и "читали" "Зарю" долго. Когда же в конце концов противоядие было изобретено, оказалось, что ничего нового Скрипник не предлагает.

Вообще ромб - главная схема его жизни. Так играл "Вердер" Томаса Шаафа в начале нулевых, где выигрывал трофеи сам Виктор. Впоследствии Скрипник ставил такой же ромб в Бремене в качестве тренера. Хватило его на полтора сезона, а уже дальше пошел спад и, наконец, увольнение. С тех пор он проработал в "Риге" полгода, успев выиграть чемпионат и Кубок, но после этого быстренько собрал вещи и уехал.

Конечно, в "Заре" куча посторонних факторов, о которых мы уже говорили - и безденежье, и Шаблий, и форс-мажор с переездом в Днепр. Но не кажется ли вам, что Скрипник запрограммирован именно на такой финал? Что он тренер не только одного приема, но и одного сезона?

Пришел, поставил свой футбол, собрал лайки - ушел. Никакой работающей долгосрочной стратегии у него не было ни в одном из трех проектов в тренерской биографии. Зато было видно другое: дойдя до определенной точки, Скрипник просто не знает, что делать дальше. Между тем, результаты ухудшаются, и так хочется куда-то сбежать, хотя и в "Днепр-1", но Геллер, редиска, не пускает ...

Знаете, мы сильно недооценивали Юрия Вернидуба. Он восемь лет подряд находил мотивацию и для себя, и для команды, с которой невероятно вырос за это время.

Скрипник, в свою очередь, стартовал ярко, но его хватило лишь на сезон, и то финальную ничью с "Десной" лучше не вспоминать. Жаль. От единственного украинца с опытом работы в Бундеслиге мы ожидали большего, даже несмотря на все ляпы руководства "Зари".