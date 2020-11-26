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Определен лучший арбитр десятого тура Favbet Лиги
Первое признание в сезоне
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам десятого тура единогласным решением экспертов лучшим признан Игорь Пасхал. Он судил матч "Минай" - "Днепр-1" (3:2), назначил три пенальти, показал одну прямую красную карточку и еще шесть желтых.
Для Игоря Пасхала это первое подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й тур), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5-й тур), Сергей Бойко (6-й тур), Александр Шандор (7-й тур), Ярослав Козик (8-й тур), Денис Шурман (9-й тур).
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