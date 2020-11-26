Определен лучший арбитр десятого тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам десятого тура единогласным решением экспертов лучшим признан Игорь Пасхал. Он судил матч "Минай" - "Днепр-1" (3:2), назначил три пенальти, показал одну прямую красную карточку и еще шесть желтых.