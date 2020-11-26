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Заря проваливает сезон - что не так с командой Скрипника? Видеоподкаст Халат Милевского #8

Премьер-лига
(1 голосов)

Говорим о бронзовом призере УПЛ

Заря проваливает сезон - что не так с командой Скрипника? Видеоподкаст Халат Милевского #8
UA-Футбол
Новина українською

Всем привет! С Вами очередной выпуска подкаста "Халат Милевского", в котором Александр Рыженко и Георгий Грошев обсуждают украинский футбол. На этот раз, к ведущим также присоединился известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов.

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Тема выпуска - луганская "Заря" и проблемы Виктора Скрипника на старте сезона. Бронзовый призер УПЛ, который до последнего тура боролся за серебро, очень неуверенно начал нынешнюю кампанию, а в еврокубках еще не набрал ни одного очка.

Трио экспертов обсудили причины успеха луганчан в прошлом году, поговорили о летней тренерской чехарде и затронули провальную трансферную кампанию. Не обошли стороной и игровые проблемы луганчан, сделав прогноз на концовку 2020-го года. Для удобства просмотра, мы добавили тайм-коды.

Тайм-коды:

  • 00:00 - Начало
  • 00:43 - Изменения в луганской Заре после прихода Виктора Скрипника
  • 05:00 - В прошлом сезоне Заря была одной из самых интересных команд УПЛ
  • 09:42 - Нужно было Скрпинику летом менять клуб?
  • 14:36 ​​- Насколько сильно ударил по Заре уход Сергея Рафаилова
  • 21:14 - Провальная трансферная политика Зари
  • 24:10 - У луганского клуба не настолько плохая ситуация в чемпионате
  • 26:04 - Составляющие последних неудач Зари
  • 34:10 - Поражения Зари в еврокубках - уровень третьего места УПЛ?
  • 39:22 - У Скрипника нет набора игроков для своего футбола
  • 42:13 - Прогноз на завершение года для Зари

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий Сергей Рафаилов Александр Севидов Лига Европы Виктор Скрипник Евгений Геллер Денис Фаворов Владислав Кочергин Подкаст Халат Милевского
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Комментарии (1)
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Алекс-666 (Запорожье)
26.11.2020 в 13:12
Эк они изящно обходят умышленный слив 2-го места
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