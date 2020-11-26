Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря проваливает сезон - что не так с командой Скрипника? Видеоподкаст Халат Милевского #8
Говорим о бронзовом призере УПЛ
Всем привет! С Вами очередной выпуска подкаста "Халат Милевского", в котором Александр Рыженко и Георгий Грошев обсуждают украинский футбол. На этот раз, к ведущим также присоединился известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов.
Тема выпуска - луганская "Заря" и проблемы Виктора Скрипника на старте сезона. Бронзовый призер УПЛ, который до последнего тура боролся за серебро, очень неуверенно начал нынешнюю кампанию, а в еврокубках еще не набрал ни одного очка.
Трио экспертов обсудили причины успеха луганчан в прошлом году, поговорили о летней тренерской чехарде и затронули провальную трансферную кампанию. Не обошли стороной и игровые проблемы луганчан, сделав прогноз на концовку 2020-го года. Для удобства просмотра, мы добавили тайм-коды.
Тайм-коды:
- 00:00 - Начало
- 00:43 - Изменения в луганской Заре после прихода Виктора Скрипника
- 05:00 - В прошлом сезоне Заря была одной из самых интересных команд УПЛ
- 09:42 - Нужно было Скрпинику летом менять клуб?
- 14:36 - Насколько сильно ударил по Заре уход Сергея Рафаилова
- 21:14 - Провальная трансферная политика Зари
- 24:10 - У луганского клуба не настолько плохая ситуация в чемпионате
- 26:04 - Составляющие последних неудач Зари
- 34:10 - Поражения Зари в еврокубках - уровень третьего места УПЛ?
- 39:22 - У Скрипника нет набора игроков для своего футбола
- 42:13 - Прогноз на завершение года для Зари
Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".
Популярное сейчас
- Поражение сборной Украины, смерть Марадоны, разгром Шахтера. Главные новости за 25 ноября
- Команда Зидана выходит на второе место. Интер - Реал 0:2. Видео голов и обзор матча
- Ман Сити и Бавария уже в плей-офф. Шесть клубов обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО