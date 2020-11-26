Заря проваливает сезон - что не так с командой Скрипника? Видеоподкаст Халат Милевского #8

Всем привет! С Вами очередной выпуска подкаста "Халат Милевского", в котором Александр Рыженко и Георгий Грошев обсуждают украинский футбол. На этот раз, к ведущим также присоединился известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов.

Тема выпуска - луганская "Заря" и проблемы Виктора Скрипника на старте сезона. Бронзовый призер УПЛ, который до последнего тура боролся за серебро, очень неуверенно начал нынешнюю кампанию, а в еврокубках еще не набрал ни одного очка.

Трио экспертов обсудили причины успеха луганчан в прошлом году, поговорили о летней тренерской чехарде и затронули провальную трансферную кампанию. Не обошли стороной и игровые проблемы луганчан, сделав прогноз на концовку 2020-го года. Для удобства просмотра, мы добавили тайм-коды.

Тайм-коды:

00:00 - Начало

00:43 - Изменения в луганской Заре после прихода Виктора Скрипника

05:00 - В прошлом сезоне Заря была одной из самых интересных команд УПЛ

09:42 - Нужно было Скрпинику летом менять клуб?

14:36 ​​- Насколько сильно ударил по Заре уход Сергея Рафаилова

21:14 - Провальная трансферная политика Зари

24:10 - У луганского клуба не настолько плохая ситуация в чемпионате

26:04 - Составляющие последних неудач Зари

34:10 - Поражения Зари в еврокубках - уровень третьего места УПЛ?

39:22 - У Скрипника нет набора игроков для своего футбола

42:13 - Прогноз на завершение года для Зари

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