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Латераль Днепра-1 убежден, что причина поражения - гол в раздевалку
Поплатились за неиспользованные возможности
Фланговый защитник "
Не хватило второго гола. Если бы его забили, результат игры был бы решен. Но перевернули все для себя в другую сторону - пропустили в раздевалку и где-то тогда потеряли нить игры.
Во втором тайме первые 30 минут растерялись, были большие разрывы. "Минай" же создавал моменты. А мы не могли найти свою игру, подобрать мяч и довести до ворот соперника. Затем уже красная карточка все перевернула.
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Источник:Дніпро-1
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26.11.2020 в 12:06
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