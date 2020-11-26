Латераль Днепра-1 убежден, что причина поражения - гол в раздевалку

Фланговый защитник " Днепра-1 " Владислав Дубинчак прокомментировал поражение от "Миная" 2:3 в 10 туре УПЛ.

Не хватило второго гола. Если бы его забили, результат игры был бы решен. Но перевернули все для себя в другую сторону - пропустили в раздевалку и где-то тогда потеряли нить игры.

Во втором тайме первые 30 минут растерялись, были большие разрывы. "Минай" же создавал моменты. А мы не могли найти свою игру, подобрать мяч и довести до ворот соперника. Затем уже красная карточка все перевернула.