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Латераль Днепра-1 убежден, что причина поражения - гол в раздевалку

Премьер-лига
(1 голосов)

Поплатились за неиспользованные возможности

Латераль Днепра-1 убежден, что причина поражения - гол в раздевалку
Новина українською

Фланговый защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак прокомментировал поражение от "Миная" 2:3 в 10 туре УПЛ.

Не хватило второго гола. Если бы его забили, результат игры был бы решен. Но перевернули все для себя в другую сторону - пропустили в раздевалку и где-то тогда потеряли нить игры.

Во втором тайме первые 30 минут растерялись, были большие разрывы. "Минай" же создавал моменты. А мы не могли найти свою игру, подобрать мяч и довести до ворот соперника. Затем уже красная карточка все перевернула.

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В статье: ФК Минай СК Днепр-1 Владислав Дубинчак Днепр-1 Минай
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Источник:
Дніпро-1

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Комментарии (1)
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max5x5 (Донецк)
26.11.2020 в 12:06
Латеральн
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