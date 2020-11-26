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Десну выгоняют со стадиона в Чернигове реконструкцией и высокой стоимостью аренды

Премьер-лига
(3 голосов)

Как "Арена Львов" и НСК "Олимпийский"

Десну выгоняют со стадиона в Чернигове реконструкцией и высокой стоимостью аренды
Новина українською

Новый исполняющий обязанности директора стадиона имени Гагарина Александр Овчаренко установил для ФК "Десна" новые условия аренды арены в Чернигове, информирует программа ТаТоТаке.

К этому времени клуб платил за матч на стадионе Гагарина 20 000 гривен.

Сейчас же ставка выросла до 300-500 тысяч гривен за один поединок. Столько же обходятся аренды НСК "Олимпийский" и стадиона во Львове за матч, - отметил ведущий Андрей Сеньков.

Десна категорически отказывается платить такие деньги, потому что стадион не соответствует условиям уровня киевского и львовского стадионов. К тому же сам клуб вложил в инфраструктуру стадиона имени Гагарина собственные деньги - 16 млн гривен.

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Еще одним методом давления на клуб стало намерение Овчаренко реконструировать аварийную трибуну стадиона Гагарина. Но на время реконструкции на арене нельзя будет проводить матчи - это также не устраивает клуб.

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В статье: Десна (Чернигов) стадион имени Гагарина. Чернигов
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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Молоток (Атюша)
26.11.2020 в 16:14
Овчаренко продай стадион Десне
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 15:08
То з ним ще люди з символікою Десни дуже гуманно обійшлися.
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
26.11.2020 в 15:03
овчаренко - чёрт!
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+2
0
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Кююмалайнен (Київ)
26.11.2020 в 15:02
Охренел что-ли это овчаренко?
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+2
0


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