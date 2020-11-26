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Десну выгоняют со стадиона в Чернигове реконструкцией и высокой стоимостью аренды
Как "Арена Львов" и НСК "Олимпийский"
Новый исполняющий обязанности директора стадиона имени Гагарина Александр Овчаренко установил для ФК "
К этому времени клуб платил за матч на стадионе Гагарина 20 000 гривен.
Сейчас же ставка выросла до 300-500 тысяч гривен за один поединок. Столько же обходятся аренды НСК "Олимпийский" и стадиона во Львове за матч, - отметил ведущий Андрей Сеньков.
Десна категорически отказывается платить такие деньги, потому что стадион не соответствует условиям уровня киевского и львовского стадионов. К тому же сам клуб вложил в инфраструктуру стадиона имени Гагарина собственные деньги - 16 млн гривен.
Еще одним методом давления на клуб стало намерение Овчаренко реконструировать аварийную трибуну стадиона Гагарина. Но на время реконструкции на арене нельзя будет проводить матчи - это также не устраивает клуб.
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