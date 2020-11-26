Севидов: Рафаилов сыграл одну из ключевых ролей в становлении нынешней Зари

В подкасте "Халат Милевского" известный украинский тренер Александр Севидов рассказал о роли Сергея Рафаилова в становлении луганской "Зари".

"Рафаилов однозначно не негативный персонаж. С приходом Геллера в "Зарю" (на пост президента), в команду пришел и Рафаилов. Он был его доверенным лицом на протяжении многих лет.

Были проблемы до их прихода у клуб, умер президент, были передряги. Как мы знаем, Геллер - не публичная личность, он редко дает интервью, а потому руководством клуба занимался Рафаилов. На мой взгляд, именно он сыграл одну из ключевых ролей в становлении нынешней "Зари".

На нем все держалось в клубе - это нельзя отрицать. Все, кто немного знаком с ситуацией, это знают. Для меня "Заря" - не пустой звук, я много лет провел в луганскому клубе и я с трепетом отношусь к клубам, к которым имел отношение. "Заря", в нынешнем своем виде, неразрывно связана с Рафаиловым.

Он был мостом между руководством и футбольной командой. Его вклад в развитие "Зари" нельзя преуменьшать. Сейчас модно стало говорить - "эпоха Вернидуба". Рафаилов поддерживал его в тяжелые времена, когда Вернидуб хотел уходить.

Я не знаю, почему ушел Рафаилов, мне причины не знакомы. Говорят, что из-за трансферов футболистов, из-за связей с Шаблием (футбольный агент). Не могу это обсуждать. Но он оставил огромный след в становлении клуба. Этого не скроешь", - заявил Севидов.

Напомним, что Сергей Рафаилов покинул "Зарю" в 2020-м году.