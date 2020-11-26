  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Севидов: Рафаилов сыграл одну из ключевых ролей в становлении нынешней Зари
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севидов: Рафаилов сыграл одну из ключевых ролей в становлении нынешней Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас он уже не работает в клубе

Севидов: Рафаилов сыграл одну из ключевых ролей в становлении нынешней Зари
UA-Футбол
Новина українською

В подкасте "Халат Милевского" известный украинский тренер Александр Севидов рассказал о роли Сергея Рафаилова в становлении луганской "Зари".

Читайте такжеСевидов: Не нужно сравнивать Скрипника и Вернидуба - Заре нужен был новый импульс и Виктор справился с задачей

"Рафаилов однозначно не негативный персонаж. С приходом Геллера в "Зарю" (на пост президента), в команду пришел и Рафаилов. Он был его доверенным лицом на протяжении многих лет.

Были проблемы до их прихода у клуб, умер президент, были передряги. Как мы знаем, Геллер - не публичная личность, он редко дает интервью, а потому руководством клуба занимался Рафаилов. На мой взгляд, именно он сыграл одну из ключевых ролей в становлении нынешней "Зари".

На нем все держалось в клубе - это нельзя отрицать. Все, кто немного знаком с ситуацией, это знают. Для меня "Заря" - не пустой звук, я много лет провел в луганскому клубе и я с трепетом отношусь к клубам, к которым имел отношение. "Заря", в нынешнем своем виде, неразрывно связана с Рафаиловым.

Он был мостом между руководством и футбольной командой. Его вклад в развитие "Зари" нельзя преуменьшать. Сейчас модно стало говорить - "эпоха Вернидуба". Рафаилов поддерживал его в тяжелые времена, когда Вернидуб хотел уходить.

Я не знаю, почему ушел Рафаилов, мне причины не знакомы. Говорят, что из-за трансферов футболистов, из-за связей с Шаблием (футбольный агент). Не могу это обсуждать. Но он оставил огромный след в становлении клуба. Этого не скроешь", - заявил Севидов.

Напомним, что Сергей Рафаилов покинул "Зарю" в 2020-м году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Александр Севидов Евгений Геллер Халат Милевского
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...