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Каштру: Надеюсь, Тайсон, как и остальные травмированные, вернутся как можно быстрее

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал о кадровых проблемах команды

Каштру: Надеюсь, Тайсон, как и остальные травмированные, вернутся как можно быстрее
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, когда вернется к тренировкам травмированный полузащитник донецкого клуба Тайсон.

"Только медицинский департамент может более конкретно ответить на вопрос о том, сможет ли Тайсон выступить в двух следующих матчах ЛЧ. Наши надежды и ожидания в том, что он поскорее вернется. Есть вещи, которые не под нашим контролем: дисквалификации, травмы, все, что происходит в течение этого нестабильного сезона. Очень сложно действовать.

Некоторые игроки вылетают из-за травм, некоторые из-за коронавируса, есть ребята, которые прибывают в расположение команды только накануне матчей. В этом году очень сложно иметь стабильность в команде. Надеюсь, Тайсон вернется как можно быстрее, как и Коноплянка, Хочолава, Исмаили, Корниенко, все те, кто сейчас травмирован. Когда нас больше, мы всегда будем ближе к победам, мы всегда сильнее", – сказал Каштру.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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Comment06 (Украина)
26.11.2020 в 23:04
Если все надежды Каштру связаны с обиженным и немотивированным Тайсоном- совсем плохи у него дела!
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Joyce (Donetsk)
26.11.2020 в 22:33
По-моему, Тайсон уже давно виртуально играет в Бразилии, Италии и еще бог знает где, но не в ШД.
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