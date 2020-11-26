Каштру: Надеюсь, Тайсон, как и остальные травмированные, вернутся как можно быстрее

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру рассказал, когда вернется к тренировкам травмированный полузащитник донецкого клуба Тайсон.

"Только медицинский департамент может более конкретно ответить на вопрос о том, сможет ли Тайсон выступить в двух следующих матчах ЛЧ. Наши надежды и ожидания в том, что он поскорее вернется. Есть вещи, которые не под нашим контролем: дисквалификации, травмы, все, что происходит в течение этого нестабильного сезона. Очень сложно действовать.

Некоторые игроки вылетают из-за травм, некоторые из-за коронавируса, есть ребята, которые прибывают в расположение команды только накануне матчей. В этом году очень сложно иметь стабильность в команде. Надеюсь, Тайсон вернется как можно быстрее, как и Коноплянка, Хочолава, Исмаили, Корниенко, все те, кто сейчас травмирован. Когда нас больше, мы всегда будем ближе к победам, мы всегда сильнее", – сказал Каштру.