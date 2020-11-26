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"Ни Заре, ни Днепру-1 это не принесло спокойствия". Мнение эксперта о несостоявшимся уходе Скрипника
Мог возглавить днепрян
Известный украинский тренер Александр Севидов, в рамках подкаста
"Говоря по-одесски "Ни один такой кипиш" бесследно не проходит для команды. Это их внутренняя жизнь клуба, которая будоражится возможным уходом тренера после успешного сезона - третье место, группа Лиги Европы, "что тебе еще надо, Виктор?".
Одно дело, когда тебя приглашает киевское "Динамо", условный "Лилль", "Ренн" или "Лацио", это можно понять. Но "Днепр-1"... Я не знаю мотивов, которые побуждали Виктора соглашаться
Скорее всего, все это (переговоры) на самом деле были, новый главный тренер был готов. Почему не срослось? У меня нет информации почему, возможно когда-то мы узнаем.
Наверное, только Скрипник может рассказать об этом, или кто-то из руководителей "Днепра-1". Ни "Днепру-1", ни "Заре" все это не принесло внутренного спокойствия. У одних уже сменился тренер, и не исключено, что такое же ждет и других. Такова футбольная жизнь, все зависит от результата", - рассказал Севидов.
Отметим, что сейчас с днепрянами работает Игорь Йовичевич.
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