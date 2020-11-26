"Ни Заре, ни Днепру-1 это не принесло спокойствия". Мнение эксперта о несостоявшимся уходе Скрипника

Известный украинский тренер Александр Севидов, в рамках подкаста "Халат Милевского" , высказал свое мнение о том, что Виктор Скрипник мог оказаться в "Днепре-1". Напомним, что переход сорвался в последний момент.

"Говоря по-одесски "Ни один такой кипиш" бесследно не проходит для команды. Это их внутренняя жизнь клуба, которая будоражится возможным уходом тренера после успешного сезона - третье место, группа Лиги Европы, "что тебе еще надо, Виктор?".

Одно дело, когда тебя приглашает киевское "Динамо", условный "Лилль", "Ренн" или "Лацио", это можно понять. Но "Днепр-1"... Я не знаю мотивов, которые побуждали Виктора соглашаться

Скорее всего, все это (переговоры) на самом деле были, новый главный тренер был готов. Почему не срослось? У меня нет информации почему, возможно когда-то мы узнаем.

Наверное, только Скрипник может рассказать об этом, или кто-то из руководителей "Днепра-1". Ни "Днепру-1", ни "Заре" все это не принесло внутренного спокойствия. У одних уже сменился тренер, и не исключено, что такое же ждет и других. Такова футбольная жизнь, все зависит от результата", - рассказал Севидов.

Отметим, что сейчас с днепрянами работает Игорь Йовичевич.