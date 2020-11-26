  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Ни Заре, ни Днепру-1 это не принесло спокойствия". Мнение эксперта о несостоявшимся уходе Скрипника
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Ни Заре, ни Днепру-1 это не принесло спокойствия". Мнение эксперта о несостоявшимся уходе Скрипника

Премьер-лига
(1 голосов)

Мог возглавить днепрян

"Ни Заре, ни Днепру-1 это не принесло спокойствия". Мнение эксперта о несостоявшимся уходе Скрипника
UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов, в рамках подкаста "Халат Милевского", высказал свое мнение о том, что Виктор Скрипник мог оказаться в "Днепре-1". Напомним, что переход сорвался в последний момент.

Читайте такжеСевидов: Не нужно сравнивать Скрипника и Вернидуба - Заре нужен был новый импульс и Виктор справился с задачей

"Говоря по-одесски "Ни один такой кипиш" бесследно не проходит для команды. Это их внутренняя жизнь клуба, которая будоражится возможным уходом тренера после успешного сезона - третье место, группа Лиги Европы, "что тебе еще надо, Виктор?".

Одно дело, когда тебя приглашает киевское "Динамо", условный "Лилль", "Ренн" или "Лацио", это можно понять. Но "Днепр-1"... Я не знаю мотивов, которые побуждали Виктора соглашаться

Скорее всего, все это (переговоры) на самом деле были, новый главный тренер был готов. Почему не срослось? У меня нет информации почему, возможно когда-то мы узнаем.

Наверное, только Скрипник может рассказать об этом, или кто-то из руководителей "Днепра-1". Ни "Днепру-1", ни "Заре" все это не принесло внутренного спокойствия. У одних уже сменился тренер, и не исключено, что такое же ждет и других. Такова футбольная жизнь, все зависит от результата", - рассказал Севидов.

Отметим, что сейчас с днепрянами работает Игорь Йовичевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Александр Севидов Виктор Скрипник Александр Бабич СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...