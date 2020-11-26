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За фол на Корниенко Сидорчук получил от КДК три матча дисквалификации

Премьер-лига
(1 голосов)

Один матч капитан киевлян уже отсидел

За фол на Корниенко Сидорчук получил от КДК три матча дисквалификации
Новина українською

КДК УАФ определил наказание для капитана "Динамо" Сергея Сидорчука, который был удален в матче 9-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:3).

Сидорчук за фол на защитнике "Шахтера" Корниенко был наказан дисквалификацией на 3 матча.

"За применение чрезмерной силы с нанесением травмы предусмотрено отстранение на четыре матча". Однако КДК учел объяснения "Динамо" по эпизоду как смягчающее обстоятельство и заменил одну встречу на условную.

Так как хавбек уже пропустил матч 10-го тура УПЛ против "Ингульца" (2:0), ему придется отсидеть дисквалификацию в следующих поединках УПЛ с "Ворсклой" и "Мариуполем".

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Динамо-машина (Киев)
26.11.2020 в 22:59
Ждём такого же для крысы мораеса.
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Red_Cat (Салоники)
26.11.2020 в 22:51
ипала жаба гадюку
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