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За фол на Корниенко Сидорчук получил от КДК три матча дисквалификации
Один матч капитан киевлян уже отсидел
КДК УАФ определил наказание для капитана "
Сидорчук за фол на защитнике "Шахтера" Корниенко был наказан дисквалификацией на 3 матча.
"За применение чрезмерной силы с нанесением травмы предусмотрено отстранение на четыре матча". Однако КДК учел объяснения "Динамо" по эпизоду как смягчающее обстоятельство и заменил одну встречу на условную.
Так как хавбек уже пропустил матч 10-го тура УПЛ против "Ингульца" (2:0), ему придется отсидеть дисквалификацию в следующих поединках УПЛ с "Ворсклой" и "Мариуполем".
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