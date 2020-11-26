За фол на Корниенко Сидорчук получил от КДК три матча дисквалификации

КДК УАФ определил наказание для капитана " Динамо " Сергея Сидорчука, который был удален в матче 9-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:3).

Сидорчук за фол на защитнике "Шахтера" Корниенко был наказан дисквалификацией на 3 матча.

"За применение чрезмерной силы с нанесением травмы предусмотрено отстранение на четыре матча". Однако КДК учел объяснения "Динамо" по эпизоду как смягчающее обстоятельство и заменил одну встречу на условную.

Так как хавбек уже пропустил матч 10-го тура УПЛ против "Ингульца" (2:0), ему придется отсидеть дисквалификацию в следующих поединках УПЛ с "Ворсклой" и "Мариуполем".