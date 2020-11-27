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11-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей одиннадцатого тура
Уже сегодня начнется 11-й тур
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
11-й тур
27 ноября (пятница)
Львов - Мариуполь 19:00 – Футбол 1
28 ноября (суббота)
Александрия - Рух 14:00 – Футбол 2
Динамо - Ворскла 17:00 - 2+2
Днепр-1 - Шахтер 19:30 - УНИАН
29 ноября (воскресенье)
Минай - Заря 14:00 – Футбол 1
Колос - Десна 17:00 – Футбол 1
Ингулец - Олимпик 19:30 – Футбол 1
Также отметим, что матчи Динамо – Ворскла и Днепр-1 - Шахтер можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.
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