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11-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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Расписание трансляций матчей одиннадцатого тура

11-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Новина українською

Уже сегодня начнется 11-й тур УПЛ, который расписан на пятницу, субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

11-й тур

27 ноября (пятница)

Львов - Мариуполь 19:00 – Футбол 1

28 ноября (суббота)

Александрия - Рух 14:00 – Футбол 2

Динамо - Ворскла 17:00 - 2+2

Днепр-1 - Шахтер 19:30 - УНИАН

29 ноября (воскресенье)

Минай - Заря 14:00 – Футбол 1

Колос - Десна 17:00 – Футбол 1

Ингулец - Олимпик 19:30 – Футбол 1

Также отметим, что матчи Динамо – Ворскла и Днепр-1 - Шахтер можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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