11-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Уже сегодня начнется 11-й тур УПЛ , который расписан на пятницу, субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

11-й тур

27 ноября (пятница)

Львов - Мариуполь 19:00 – Футбол 1

28 ноября (суббота)

Александрия - Рух 14:00 – Футбол 2

Динамо - Ворскла 17:00 - 2+2

Днепр-1 - Шахтер 19:30 - УНИАН

29 ноября (воскресенье)

Минай - Заря 14:00 – Футбол 1

Колос - Десна 17:00 – Футбол 1

Ингулец - Олимпик 19:30 – Футбол 1

Также отметим, что матчи Динамо – Ворскла и Днепр-1 - Шахтер можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.