Участие Сикана под вопросом. Результаты ПФК Львов заставляют Мариуполь опасаться

Тренер азовцев Александр Иванов накануне матча против ПФК "Львов" рассказал о подготовке к игре 11 тура УПЛ (сегодня в 19:00).

- Как идет подготовка к следующему матчу? Не мешает то, что вы далеко от дома?

- У нас хорошие условия, прекрасные поля. Немного отдохнули и сейчас переключились на подготовку к игре с ПФК "Львов", хотим показать хороший футбол. У соперника с приходом нового тренера в корне изменилась игра. Очень серьезно готовимся.

- Какого матча ожидаете с ПФК "Львов"?

- Трудно сказать заранее. Мы ждем тяжелой игры. Команда соперника сейчас на ходу. Они почувствовали, что могут брать очки, поэтому, мне кажется, будет бескомпромиссная борьба.

- В предыдущем матче вы имели серьезные кадровые проблемы. Кто сможет вернуться к игре с ПФК "Львов"?

- К нам уже присоединился Даниил Сикан. Но пока трудно сказать, сможет ли он сыграть. Будем смотреть, тестировать его.

- В матче с "Рухом" травмировался Танковский. Поможет ли он команде в следующем туре?

- Он получил микротраваму, но сейчас уже тренируется в общей группе. Под конец сезона такие неприятности - нормальное явление. Ребята бойцы - терпят.

- Как себя чувствует Остап Маркевич [болел COVID-19]?

- Уже лучше. Если позволит медицина, то он присоединится к нам в ближайшее время.