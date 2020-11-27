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Участие Сикана под вопросом. Результаты ПФК Львов заставляют Мариуполь опасаться
А Танковский уже в строю
Тренер
- Как идет подготовка к следующему матчу? Не мешает то, что вы далеко от дома?
- У нас хорошие условия, прекрасные поля. Немного отдохнули и сейчас переключились на подготовку к игре с ПФК "Львов", хотим показать хороший футбол. У соперника с приходом нового тренера в корне изменилась игра. Очень серьезно готовимся.
- Какого матча ожидаете с ПФК "Львов"?
- Трудно сказать заранее. Мы ждем тяжелой игры. Команда соперника сейчас на ходу. Они почувствовали, что могут брать очки, поэтому, мне кажется, будет бескомпромиссная борьба.
- В предыдущем матче вы имели серьезные кадровые проблемы. Кто сможет вернуться к игре с ПФК "Львов"?
- К нам уже присоединился Даниил Сикан. Но пока трудно сказать, сможет ли он сыграть. Будем смотреть, тестировать его.
- В матче с "Рухом" травмировался Танковский. Поможет ли он команде в следующем туре?
- Он получил микротраваму, но сейчас уже тренируется в общей группе. Под конец сезона такие неприятности - нормальное явление. Ребята бойцы - терпят.
- Как себя чувствует Остап Маркевич [болел COVID-19]?
- Уже лучше. Если позволит медицина, то он присоединится к нам в ближайшее время.
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