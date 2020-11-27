Защитник Мариуполя: Сегодня докажем, что отсутствие главного тренера - не помеха

Накануне матча против ПФК "Львов" защитник ФК " Мариуполь " Петр Стасюк рассказал о подготовке к игре.

- Как тебе такая длительная командировка во Львов?

- Для меня это знакомый город, провел во Львовской области семь лет, когда играл в стрыйской "Скале". Поэтому все нормально.

- Назад не хочется?

- Ну, конечно, хочется вернуться в Мариуполь, чтобы провести время с семьей.

- Как проходит подготовка к очередному матчу?

- Готовимся в обычном режиме, у нас есть все условия - ничего не мешает.

- Какие выводы сделали после встречи с "Рухом"?

- Провели теорию, анализ нашей игры, разобрали ошибки. Постараемся не допускать их в следующем матче.

- Кто фаворит в предстоящей встрече?

- Я не могу сказать, кто фаворит. На мой взгляд, и "Львов" и "Мариуполь" - две команды хорошего уровня и будет интересная игра.

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- Как поддерживаете контакт с главным тренером?

- Общаемся по видеосвязи. Он проводит с нами теоретические занятия, указывает на проблемы, ошибки. Пока работаем в таком режиме.

- Чувствуется отсутствие Остапа Маркевича?

- Отсутствие главного тренера ощущается в любом случае. Но я думаю, что в следующем туре мы докажем, что это не помеха для футбола в целом. Если мы уже попали в такую ​​ситуацию, то нужно искать из нее выход.