  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мирон Маркевич - об удалении Сидорчука: В будущем ему надо быть осторожнее
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мирон Маркевич - об удалении Сидорчука: В будущем ему надо быть осторожнее

Премьер-лига
(2 голосов)

По мнению специалиста, три матча дисквалификации - это лучшее, что могло быть для футболистка киевлян

Мирон Маркевич - об удалении Сидорчука: В будущем ему надо быть осторожнее
Новина українською

Глава комитета национальных сборный УАФ Мирон Маркевич прокомментировал 3-матчевую дисквалификацию капитана "Динамо" Сергея Сидорчука:

"Я думаю, что если предусмотрено 4, а ему дали 3 матча дисквалификации, то это нормально. В любом случае, для Сидорчука это будет хорошая наука. Не думаю, что он специально хотел нанести травму.

Другое дело, что есть футболисты, злоупотребляющие грубыми фолами. А Сидорчук жесткий футболист, он не всегда успевает. Поэтому я не думаю, что это было специально сделано, он просто не успел.

Корниенко скорее пробросил мяч, поэтому возникла такая ситуация. Виктор хороший игрок. Думаю, что у него должно все получиться и будет шанс вернуться в сборную.

С другой стороны, Сидорчук правильно сделал, что извинился. Это еще раз доказывает, что он не делал этого намеренно. Это футбол. В будущем ему надо быть осторожнее".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...