Мирон Маркевич - об удалении Сидорчука: В будущем ему надо быть осторожнее

Глава комитета национальных сборный УАФ Мирон Маркевич прокомментировал 3-матчевую дисквалификацию капитана "Динамо" Сергея Сидорчука:

"Я думаю, что если предусмотрено 4, а ему дали 3 матча дисквалификации, то это нормально. В любом случае, для Сидорчука это будет хорошая наука. Не думаю, что он специально хотел нанести травму.

Другое дело, что есть футболисты, злоупотребляющие грубыми фолами. А Сидорчук жесткий футболист, он не всегда успевает. Поэтому я не думаю, что это было специально сделано, он просто не успел.

Корниенко скорее пробросил мяч, поэтому возникла такая ситуация. Виктор хороший игрок. Думаю, что у него должно все получиться и будет шанс вернуться в сборную.

С другой стороны, Сидорчук правильно сделал, что извинился. Это еще раз доказывает, что он не делал этого намеренно. Это футбол. В будущем ему надо быть осторожнее".