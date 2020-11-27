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Мирон Маркевич - об удалении Сидорчука: В будущем ему надо быть осторожнее
По мнению специалиста, три матча дисквалификации - это лучшее, что могло быть для футболистка киевлян
Глава комитета национальных сборный УАФ Мирон Маркевич прокомментировал 3-матчевую дисквалификацию капитана "Динамо" Сергея Сидорчука:
"Я думаю, что если предусмотрено 4, а ему дали 3 матча дисквалификации, то это нормально. В любом случае, для Сидорчука это будет хорошая наука. Не думаю, что он специально хотел нанести травму.
Другое дело, что есть футболисты, злоупотребляющие грубыми фолами. А Сидорчук жесткий футболист, он не всегда успевает. Поэтому я не думаю, что это было специально сделано, он просто не успел.
Корниенко скорее пробросил мяч, поэтому возникла такая ситуация. Виктор хороший игрок. Думаю, что у него должно все получиться и будет шанс вернуться в сборную.
С другой стороны, Сидорчук правильно сделал, что извинился. Это еще раз доказывает, что он не делал этого намеренно. Это футбол. В будущем ему надо быть осторожнее".
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