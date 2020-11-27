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В КДК пояснили решение о трехматчевой дисквалификации Сидорчука
Игорь Грищенко дал пояснения по решению Комитета
Ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в интервью ТК "Футбол" прокомментировал решение о
"Контрольно-дисциплинарный комитет за основу рассматривал применение санкции в виде четырех матчей дисквалификации. Но были учтены объяснения "Динамо" в отношении Сергея Сидорчука, относительно его поведения в предыдущем, о его роли в команде, о характере этого нарушения. Учитывая эти объяснения, КДК решил применить эти объяснения как смягчающее обстоятельство и принял решение отстранения Сидорчук на три матча от соревнований плюс один матч условно.
Это серьезное нарушение, так как оно повлекло травму соперника. Именно поэтому в дисциплинарных правилах есть разницы между просто грубым игровым нарушением и нарушением, которое приводит к травме футболиста. И такая санкция имеет целью предотвратить повторения в будущем таких ситуаций", - сказал Грищенко.
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