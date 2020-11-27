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В КДК пояснили решение о трехматчевой дисквалификации Сидорчука

Премьер-лига
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Игорь Грищенко дал пояснения по решению Комитета

В КДК пояснили решение о трехматчевой дисквалификации Сидорчука
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Ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в интервью ТК "Футбол" прокомментировал решение о дисквалификации капитана "Динамо" Сергея Сидорчука на три матча (плюс один условно) за фол против игрока "Шахтера" Виктора Корниенко.

"Контрольно-дисциплинарный комитет за основу рассматривал применение санкции в виде четырех матчей дисквалификации. Но были учтены объяснения "Динамо" в отношении Сергея Сидорчука, относительно его поведения в предыдущем, о его роли в команде, о характере этого нарушения. Учитывая эти объяснения, КДК решил применить эти объяснения как смягчающее обстоятельство и принял решение отстранения Сидорчук на три матча от соревнований плюс один матч условно.

Это серьезное нарушение, так как оно повлекло травму соперника. Именно поэтому в дисциплинарных правилах есть разницы между просто грубым игровым нарушением и нарушением, которое приводит к травме футболиста. И такая санкция имеет целью предотвратить повторения в будущем таких ситуаций", - сказал Грищенко.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
ТК Футбол

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