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Первенство U-21. Динамо обыграло Ворсклу, Нещерет и Цитаишвили вернулись после коронавируса

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч закончился со счетом 3:2

Первенство U-21. Динамо обыграло Ворсклу, Нещерет и Цитаишвили вернулись после коронавируса
Новина українською

В пятницу 27 ноября состоялся матч 11-го тура молодежного первенства U-21, в котором "Динамо" принимало "Ворсклу".

Основные события матча развивались во втором тайме, когда было забито пять голов – киевляне забили три, в то время как полтавчане ограничились двумя.

Отдельно стоит отметить возвращение на поле после коронавируса голкипера Динамо Руслана Нещерета и гол Цитаишвили, который также вернулся и провел свой первый матч после ковида.

"Динамо" - "Ворскла" 3:2

Голы: Цитаишвили (52), Бодня (63), Сухоручко (88) - Кныш (51), Чуев (72, с пен.)

Видео гола Цитаишвили:

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили Руслан Нещерет
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