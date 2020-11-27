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Первенство U-21. Динамо обыграло Ворсклу, Нещерет и Цитаишвили вернулись после коронавируса
Матч закончился со счетом 3:2
В пятницу 27 ноября состоялся матч 11-го тура молодежного первенства U-21, в котором "
Основные события матча развивались во втором тайме, когда было забито пять голов – киевляне забили три, в то время как полтавчане ограничились двумя.
Отдельно стоит отметить возвращение на поле после коронавируса голкипера Динамо Руслана Нещерета и гол Цитаишвили, который также вернулся и провел свой первый матч после ковида.
"Динамо" - "Ворскла" 3:2
Голы: Цитаишвили (52), Бодня (63), Сухоручко (88) - Кныш (51), Чуев (72, с пен.)
Видео гола Цитаишвили:
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