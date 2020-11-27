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Хавбек Мариуполя в матче со Львовом обещает совсем другую игру по сравнению с Рухом
11-й тур открывается матчем Львов - Мариуполь
Хавбек "Мариуполя" Артем Бондаренко поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против ФК "Львов", который
— Как проходит ваше пребывание во Львове?
— Все хорошо, у нас хорошие условия для тренировок, комфортное проживание. Что еще нужно?
— Какие ваши ожидания от матча против ФК "Львов"?
— Мы хотим реабилитироваться за не очень удачную для нас игру с "Рухом". Команда выйдет уже с другим настроем, и думаю, игра будет другая.
— "Мариуполь" в этом поединке устроит ничья?
— Всегда хочется побеждать, в каждом матче. Будем играть на победу. Я вообще не вижу смысла выходить на поле без настроя добиться максимального результата.
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