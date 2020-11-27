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Хавбек Мариуполя в матче со Львовом обещает совсем другую игру по сравнению с Рухом

Премьер-лига
(1 голосов)

11-й тур открывается матчем Львов - Мариуполь

Хавбек Мариуполя в матче со Львовом обещает совсем другую игру по сравнению с Рухом
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Хавбек "Мариуполя" Артем Бондаренко поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против ФК "Львов", который начнется сегодня в 19:00.

— Как проходит ваше пребывание во Львове?

— Все хорошо, у нас хорошие условия для тренировок, комфортное проживание. Что еще нужно?

— Какие ваши ожидания от матча против ФК "Львов"?

— Мы хотим реабилитироваться за не очень удачную для нас игру с "Рухом". Команда выйдет уже с другим настроем, и думаю, игра будет другая.

— "Мариуполь" в этом поединке устроит ничья?

— Всегда хочется побеждать, в каждом матче. Будем играть на победу. Я вообще не вижу смысла выходить на поле без настроя добиться максимального результата.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Артем Бондаренко
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Источник:
ФК Мариуполь

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