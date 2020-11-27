Павелко по просьбе Десны озаботился проблемами клуба со стадионом

Президент УАФ Андрей Павелко озаботился проблемами "Десны" со стадионом Юрия Гагарина и анонсировал совещание по данной ситуации.

"Получил обращение от руководства "Десны" с просьбой оказать содействие в налаживании диалога между клубом и новым руководством черниговского стадиона им. Юрия Гагарина. Недавно вокруг домашней арены "Десны" возникло недоразумение, которое отнюдь не способствует развитию футбола в регионе.

Руководство черниговского клуба в последние годы вложило немалые средства в реконструкцию стадиона. Однако сейчас есть реальная угроза, что эта работа будет нивелирована, и клуб не только может прекратить выступления на этом стадионе, но и рискует исчезнуть с футбольной карты Украины.

Конечно, этого допустить нельзя. Поэтому оперативно связался с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом.

Вадим Маркович прекрасно понимает важность спорта в стране в целом и ценность футбола в частности. Ведь он сам прошел блестящий карьерный путь профессионального спортсмена, завоевав титул олимпийского чемпиона, а сейчас отвечает за развитие всех спортивных направлений нашей страны и всегда поддерживает государственную позицию.

Во время разговора мы договорились в ближайшее время созвать общее совещание с участием всех причастных к функционированию черниговского стадиона сторон.

Верю, что наш диалог позволит найти оптимальное и взвешенное решение проблемы, которое только будет способствовать развитию футбола на Черниговщине.

Это очень важно. Особенно в то время, когда наш футбол столкнулся с масштабными трудностями и ограничениями, вызванными пандемией Сovid-19. Полностью поддерживаю призыв руководства клуба – мы вместе должны популяризировать и развивать футбол в нашей стране", – написал Павелко.