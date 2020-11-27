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Павелко по просьбе Десны озаботился проблемами клуба со стадионом

Премьер-лига
(1 голосов)

Десна попросила президента УАФ повлиять на ситуацию

Павелко по просьбе Десны озаботился проблемами клуба со стадионом
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко озаботился проблемами "Десны" со стадионом Юрия Гагарина и анонсировал совещание по данной ситуации.

"Получил обращение от руководства "Десны" с просьбой оказать содействие в налаживании диалога между клубом и новым руководством черниговского стадиона им. Юрия Гагарина. Недавно вокруг домашней арены "Десны" возникло недоразумение, которое отнюдь не способствует развитию футбола в регионе.

Руководство черниговского клуба в последние годы вложило немалые средства в реконструкцию стадиона. Однако сейчас есть реальная угроза, что эта работа будет нивелирована, и клуб не только может прекратить выступления на этом стадионе, но и рискует исчезнуть с футбольной карты Украины.

Конечно, этого допустить нельзя. Поэтому оперативно связался с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом.

Вадим Маркович прекрасно понимает важность спорта в стране в целом и ценность футбола в частности. Ведь он сам прошел блестящий карьерный путь профессионального спортсмена, завоевав титул олимпийского чемпиона, а сейчас отвечает за развитие всех спортивных направлений нашей страны и всегда поддерживает государственную позицию.

Во время разговора мы договорились в ближайшее время созвать общее совещание с участием всех причастных к функционированию черниговского стадиона сторон.

Верю, что наш диалог позволит найти оптимальное и взвешенное решение проблемы, которое только будет способствовать развитию футбола на Черниговщине.

Это очень важно. Особенно в то время, когда наш футбол столкнулся с масштабными трудностями и ограничениями, вызванными пандемией Сovid-19. Полностью поддерживаю призыв руководства клуба – мы вместе должны популяризировать и развивать футбол в нашей стране", – написал Павелко.

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В статье: Десна (Чернигов) Андрей Павелко стадион имени Гагарина. Чернигов
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2020 в 20:01
Думаю цього Овчаренка призначили хоч в.о. директора під дерибан 92 млн. типа на реконструкцію.
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