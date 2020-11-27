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Тайсон вернулся в общую группу Шахтера
Бразилец готовится к матчу с Днепром-1
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27 ноября "горняки" провели тренировку, которая носила восстановительный характер после выездного матча Лиги чемпионов.
В общую группу команды вернулся Тайсон. Отсутствовал Владислав Вакула, который сыграл сегодня за молодежный состав.
Вечером "Шахтер" прилетит в Днепр. Матч состоится 28 ноября в 19:30 на "Днепр-Арене".
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (1)
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27.11.2020 в 19:59
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