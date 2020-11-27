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Тайсон вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец готовится к матчу с Днепром-1

Тайсон вернулся в общую группу Шахтера
Новина українською

"Шахтер" готовится к игре 11-го тура УПЛ с "Днепром-1".

27 ноября "горняки" провели тренировку, которая носила восстановительный характер после выездного матча Лиги чемпионов.

В общую группу команды вернулся Тайсон. Отсутствовал Владислав Вакула, который сыграл сегодня за молодежный состав.

Вечером "Шахтер" прилетит в Днепр. Матч состоится 28 ноября в 19:30 на "Днепр-Арене".

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2020 в 19:59
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